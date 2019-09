Das US-amerikanische Fast-Food-Unternehmen KFC (Kentucky Fried Chicken) versucht sich als Videospiel-Hersteller und veröffentlicht zusammen mit Entwicklerstudio Psyop voraussichtlch am 24. September eine Dating-Simulation auf Steam.

Verabredet euch mit Colonel Sanders in KFCs Dating-Simulation:

Die Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken ist eigentlich vor allem für seine fritierten Hühnchen bekannt, versucht jetzt jedoch auch in der Gaming-Branche Fuß zu fassen. Gemeinsam mit dem Entwickler Psyop möchte das US-amerikanische Unternehmen am 24. September eine Dating-Simulation auf Steam veröffentlichen.

Das Videospiel hört auf den Namen I Love You, Colonel Sanders! A Finger Lickin’ Good Dating Simulator und lässt euch, der Steam-Beschreibung zufolge, in die Rolle eines kulinarischen Studenten schlüpfen, der sich gerne mit Colonel Sanders verabreden will.

So einfach ist das Ganze aber nicht, denn auf eurer "Reise werdet ihr mit lebensverändernden Entscheidungen konfrontiert, die sich auf eure Chancen auf Freundschaft und Liebe auswirken". Beworben wird die im Anime-Stil gehaltene Dating-Sim mit neun liebenswerten Charakteren, mehreren Stunden Spielspaß, einem geheimen Ende sowie geheimen Rezepten, elf Kräutern und Gewürzen und - wie könnte es auch anders sein - mit Kochduellen.

Wer die Dating-Simulation ausprobieren möchte, kann dies tun, ohne tief in die Tasche greifen zu müssen. Nach Angaben der englischsprachigen Webseite Polygon soll das Videospiel völlig kostenlos auf Steam erscheinen.

I Love You, Colonel Sanders! A Finger Lickin’ Good Dating Simulator erscheint voraussichtlich am 24. September 2019 auf Steam. Werdet ihr die Dating-Simulation ausprobieren? Teilt uns eure Antwort dazu gerne in den Kommentaren mit!