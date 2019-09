No Man's Sky | Reddit-User baut gigantische Konzerthalle im Spiel

Nicht selten machen "No Man's Sky"-Spieler mit ambitionierten Gebäudeprojekten auf sich aufmerksam. Einer von ihnen hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine Konzerthalle im Weltraum zu bauen.

Detailgetreu präsentiert der Architekt der "No Man's Sky"-Konzerthalle, der redditor Needred, sein jüngstes Bauwerk. Schaut euch mal das obenstehende Video an!

Der Archtitekt hat eindeutig ein Auge auf reale Vorbilder geworfen, denn die Halle verfügt über Plätze für insgesamt 1.000 Spieler, aufgeteilt auf Ober- und Unterrang, welche ihr durch zwei Treppen am Eingang erreichen könnt. Auch optisch scheint Needred sich ordentlich ins Zeug gelegt zu haben, und so verfügt der Innenraum beispielsweise über eine dekorierte Decke.

Laut eigener Aussage hat Needred bereits seit dem Next-Update an der Konzerthalle gearbeitet, welches im Juni 2018 erschien. Das umfangreich gestaltete Gebäude beanspruchte die Framerate des Spiels dabei immens. Nichtsdestotrotz ein wirklich beeindruckender Bau - auf viel größere Konzerthallen werdet ihr also - falls überhaupt - wohl nicht treffen.

Mit allzu vielen Besuchern dürfte Needred aber auf absehbare Zeit nicht rechnen. Selbst wenn die Spieler sein Bauwerk in den Weiten des Weltalls finden sollten, so ist es fraglich, ob No Man's Sky diese Halle, gefüllt mit anderen Spielern, rein rechentechnisch bewältigen könnte.