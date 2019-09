In spieletalks fragen wir uns diesmal, warum denn Gewalt eigentlich so häufig der Weg zur Lösung in Videospielen ist. Könnte es nicht mehr Spiele mit weniger Gewalt geben?

Mandy, Dom und René sprechen in spieletalks über Gewalt in Videospielen. Konkret geht es darum, ob es denn notwendig ist, dass Konflikte in Spielen meistens mit Gewalt gelöst werden. Gibt es zu wenige Spiele, die ganz ohne Gewalt auskommen? Wie sehen gewaltfreie Spiele eigentlich aus? Und wer könnte das Zielpublikum von einem Call of Duty ohne Waffengewalt sein? Die Antworten erfahrt ihr, wenn ihr auf das Video klickt:

spieletalks #24 | Braucht es mehr Spiele mit weniger Gewalt?

In den Kommentaren würden wir gern eure Meinungen zu Thema lesen: Findet ihr es okay, dass es meist um Gewalt geht, wenn Konflikte in Spielen gelöst werden müssen? Oder könntet ihr euch vorstellen, dass es künftig mehr Spiele ohne Gewalt geben kann? Schreibt es uns!