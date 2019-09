Vielleicht habt ihr euch noch nie gefragt wie Geralt von Riva aussehen würde, wenn er ein Abtrünniger in den 80er-Jahren unserer Zeitrechnung wäre. Dank einem talentierten russischen Künstler dürft ihr es nun trotzdem sehen - und es ist ziemlich cool!

Heimliche Inspiration für die Artworks? Far Cry 3: Blood Dragon

Wir alle lieben coole Fan-Art. Fähige Künstler, die nicht nur toll mit grafischer Software umgehen können, sondern auch noch Gaming-Fans sind, brechen immer wieder Grenzen von Spieleuniversen auf und zeigen euch bekannte und beliebte Figuren auf eine völlig neue Weise.

So auch der russische Künstler Roman Tishenin, der in zwei seiner aktuellen Kunstwerke eine alternative Version von The Witcher präsentiert. Das Besondere an den Bildern: Sie zeigen Yennefer und den Witcher-Protagonisten Geralt in Glamrock/Punk-Outfits aus den 80er-Jahren unserer Zeitrechnung:

Yennefer mit toupierten Haaren und Nietenjacke. Urheber: Roman Tishenin.

Geralt könnte in diesem Aufzug direkt aus Rumble Fish oder The Warriors stammen. Urheber: Roman Tishenin.

Natürlich fehlen auch Details wie das Bildrauschen alter VHS-Kassetten und eine für die 80er typische Schriftart nicht. Außerdem hat Geralt mit dieser Aufmachung offensichtlich noch ein paar Asse mehr im Ärmel, wenn er in den Kampf gegen Monster und Dämonen zieht: Von seinem linken Arm hängt ein Fleischerhaken, den er an einer Kette ums Handgelenk gewickelt hat.

Übrigens sind Yen und Geralt bei weitem nicht die einzigen Gaming-Charaktere, die Roman (neu) geschaffen hat. In seinen Profilen auf DeviantArt und Artstation findet ihr unter anderem coole Bilder aus dem Warcraft-Universum und weitere tolle Artworks.

Wäre doch cool, wenn die Entwickler durch dieses Artwork zu einem DLC inspiriert werden würden, das Far Cry 3: Blood Dragon ähnelt - findet ihr nicht auch? Habt ihr einen Lieblingskünstler, wenn es um Fan-Art bei Games geht? Schreibt es uns in die Kommentare!