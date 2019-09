Der UFC-Kämpfer Kevin Lee spielt Super Smash Bros. Ultimate, während er mit einem Auto der Marke Tesla unterwegs ist. Möglich ist das auf Grund der Autopilot-Funktion des Fahrzeugs, ungefährlich ist es aber nicht.

Kevin Lee ist ein professioneller Mixed Martial Artist im so genannten Weltergewicht (bis 69 Kilogramm) der US-amerikanischen Organisation Ultimate Fighting Championship. Auch in seiner Freizeit scheint er sich hin und wieder gerne einen Kampf zu liefern, und zwar einen virutellen in Super Smash Bros. Ultimate.

In einem von Kevin Lee veröffentlichten Instagram-Video widmet er seine Aufmerksamkeit dem Plattform-Brawler, obwohl er besser ein Auge auf die Straße haben sollte. Er befindet sich nämlich gerade als Fahrer in seinem Tesla-Fahrzeug, das mit einer Autopilot-Funktion ausgestattet ist:

Zwar sind derlei Kraftfahrzeuge in der Lage automatisch zu lenken, zu bremsen und sogar einen Spurwechsel durchzuführen, die offizielle Webseite von Tesla verweist jedoch darauf, dass die "aktuellen Autopilot-Funktionen eine aktive Fahrerüberwachung" benötigen "und das Fahrzeug nicht autonom" machen.

Für diejenigen, die tagtäglich weite Strecken zur Arbeit zurücklegen müssen, mag es wie ein Traum klingen, während der Autofahrt zocken zu können. In der Realität kann ein Moment der Unachtsamkeit aber auch verheerende Folgen nach sich ziehen.