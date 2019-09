Twitch | Blinder Streamer erlangt begehrten Titel in Overwatch

BlindlyPlayingGames ist ein blinder Twitch-Streamer und speziell bekannt für seine "World of Warcraft"-Streams. Nun wagt er vor der Kamera eine Partie Overwatch - und räumt dabei kräftig ab!

Schon in seinem ersten Spiel räumte BlindlyPlayingGames ordentlich ab: Aufgrund seiner Einschränkung durch den Twitch-Chat unterstüzt, gelang es ihm auf der Karte "Hanamura" mit Torbjorn gleich zu Beginn des Streams einen ganzen Quad zu erledigen - eine wirklich beeindruckende Leistung für jemanden, der das Spielgeschehen nicht mit seinen eigenen Augen verfolgen kann (Dexerto berichtet).

Dass die Wahl des Helden dabei ausgerechnet auf den Charakter Tjorbjorn fiel, ist eigentlich nicht weiter verwunderlich, denn sein Ultimat besteht aus Lava, die den Boden bedeckt und keine punktgenaue Zielfähigkeit erfordert. Hinzu kommt noch Torbjorns Geschützturm, der die Gegner automatisch anvisiert und unter Beschuss nimmt. Die notwendige Hilfe kommt also nicht nur aus dem Chat, sondern auch durch die Skills seiner Figur.

Über seine eigene Benachteiligung witzelte der Streamer noch im Vorfeld, dass sich das Spiel einfach ihm anpassen und ihm ohne große Leistung automatisch den Titel "Play of the Game" geben würde. In gleich vier Matches bewahrheitete sich diese eher sarkastische Vorhersage und zu seiner eigenen Überraschung heimste BlindlyPlayingGames tatsächlich mehrmals besagten Titel ein.

Insgesamt konnte BlindlyPlayingGames gleich vier Siege in Folge erringen. Und dabei ist er nicht der einzige blinde Spieler, der solche Erfolge in Videospielen verzeichnen kann: Der niederländische Spieler Sven gewann beispielsweise im Rahmen des "Sonic Boom"-Events ein Match in einem "Street Fighter 5"-Turnier.