Star Wars Pinball | So können Switch-Besitzer die Zeit bis zum nächsten Film überbrücken

Bis zum nächsten "Star Wars"-Film gehen noch einige Monate ins Land, ein großes Spiel im "Star Wars"-Universum lässt wohl noch länger auf sich warten. Woher also den schnellen Fix für den Entzug kriegen?

Trailer | So sieht Star Wars Pinball auf der Switch aus:

Spiele für die seit über 40 Jahren erfolgreiche Marke Star Wars gibt es wie Sand am Meer. Allein der Name sorgt dafür, dass Nostalgikern das Herz (und oft der Geldbeutel) aufgeht, jüngere Spieler wissen oft die brachiale und klassische Sci-Fi-Action zu schätzen, die das Genre weitestgehend definiert hat.

Viele Fans wollen nicht ohne Star War sein, zu keinem Zeitpunkt. Aber wie bereits eingangs erwähnt, wird wohl noch einiges an Wasser den River Solleu hinunterfließen, bevor ein neues Spiel in einer weit, weit entfernten Galaxis zwischen den Sternen auftaucht. Oder ... ist am Ende vielleicht zwischenzeitlich schon eines gelandet?

Die Antwort lautet: Ja, es gibt eines. Und zwar in Gestalt des überaus kurzweiligen Star Wars Pinball, das vor kurzem für Nintendo Switch erschienen ist. Und mindestens zwei der aktuell unbefriedigten Fan-Gelüste vermag es zu erfüllen.

Ein Spiel, das das gesamte Universum umfasst

Ganz klar: Es ist ein Pinball-Spiel, ein virtueller Flipper. "Epische" Geschichten mit unerwarteten Wendungen und tiefgründigen Charakterentwicklungen werdet ihr darin nicht erleben. Dann wiederum - und das ist das Erstaunliche daran - gibt es kaum ein "Star Wars"-Spiel, das eine so ausladende Reise durch das "Star Wars"-Universum bietet.

Einer unserer Lieblingstische: Ihr spielt auf einem Speedbike, während ihr durch die Wälder von Endor brettert.

Es gibt insgesamt 19 Pinball-Tische, die sich thematisch jeweils an eine Film- oder Fernsehproduktion anlehnen. Genau genommen handelt es sich dabei um:

• Film-Adaptionen: Episoden 4, 5, 6, 7 und 8, Rogue One: A Star Wars Story und Solo: A Star Wars Story

• TV-Adaptionen: Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels

• Themen: “Jedi vs. Sith” (Masters of the Force), “X-Wings vs. TIE Fighters” (Starfighter Assault), “Being the bad guy” (Might of the First Order)

Gerade durch die Abwesenheit einer zentralen Story bleibt euch als Spieler schlicht und ergreifend das subtile Gefühl, selbst ein Teil der Geschichte zu sein oder zumindest eure Lieblingsmomente wieder auferstehen zu lassen. Das hat uns überrascht und durchaus erfreut. Hiermit steht fest: Fix 1, die Sehnsucht nach dem "Star Wars"-Universum vermag der Flipper tatsächlich zu erfüllen. Nicht zuletzt aufgrund der Akkuratesse, mit der das Ausgangsmaterial adaptiert wurde.

Es gibt eine Community für die Dunkle und Helle Seite der Macht

Switch-Jedi respektive Switch-Sith sind dazu angehalten, genau das zu tun, was ihre filmischen Vorbilder auch tun: Sie kämpfen mithilfe der Macht um die Macht. Die Spiele, die ihr austragt, können nämlich Teil eines communityweiten Kampfes werden. So fließen Punkte auf die Dunkle oder Helle Seite der Macht, während ihr euch an den Tischen austobt.

Während ihr flippert, tobt über den Tischen gerne mal die Action.

Dabei kommt sogar ein gewisser Fortschritts-Effekt ins Spiel, indem ihr spezielle Macht-Boni freischaltet. Wenn es in Star Wars ein zentrales Thema gibt, dann ja wohl den Kampf zwischen den beiden Aspekten der geheimnisvollen Macht, mit den Jedi auf der einen, den finsteren Sith auf der anderen Seite.

So wie es in World of Warcraft schon fast eine philosophisch anmutende Entscheidung ist, sich auf die Seite der Horde oder die der Allianz zu stellen, ist dies für "Star Wars"-Fans die Entscheidung, ein Jedi oder ein Sith zu sein. Und damit sollte auch Fix 2 erfüllt sein: Ihr werdet strahlende Helden - oder eben das genaue Gegenteil davon.

Star Wars Pinball mag nicht zwingend das "Star Wars"-Spiel sein, auf das jeder gewartet hat und das jeden anspricht, aber es ist - und das können wir reinen Gewissens sagen - ein fantastischer Pinball-Simulator, der die berühmte Marke erstaunlich gut inszeniert und nicht ins Lächerliche zieht. Tut es nicht ab, nur weil ihr nicht mit Lichtschwertern und Laser-Blastern aufeinander losgeht, sondern stattdessen Flipper-Kugeln durchs All feuert. Denkt daran: Spüre die Macht ...