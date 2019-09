Runescape | Spieler gibt über 62.000 Dollar für Mikrotransaktionen aus

Mikrotransaktionen in Videospielen sind ein immer wiederkehrendes heikles Thema. Die Diskussionen um Glücksspiel oder nicht findet man zu nahezu jedem Spiel, in dem es solche Monetarisierungsmaßnahmen gibt. Nun hat es ein Spieler jedoch auf die Spitze getrieben und über 62.000 Dollar in weniger als einem Jahr nur für Mikrotransaktionen ausgegeben.

Runescape heißt das Spiel, in dem besagter Spieler dies vollbrachte. Dabei handelt es sich um ein MMORPG, angesiedelt in einer mittelalterlichen Fantasywelt. Das Spiel startete als kostenloses Browsergame. Ähnlich wie in World of Warcraft oder anderen Spielen dieser Art zahlt ihr jedoch mittlerweile einen monatlichen Beitrag, um das komplette Spielerlebnis genießen zu können.

Der einzige Grund, wieso es "nur" 62.000 Dollar waren, war ein Ausgabenlimit seitens der Entwickler. Bei dem Spieler handelt es sich wohl um einen volljährigen männlichen Spieler, der damit jedoch seine ganze Familie in erhebliche Schulden manövriert hat. Die Entwickler von Jagex konnten aus Datenschutzgründen keine direkten Maßnahmen ergreifen, um auf die Sorgen der Eltern einzugehen.

Weiter lautet es in einem Bericht von Gamerant, dass es maximal möglich sei 1.000 Dollar pro Woche oder 5.000 Dollar im Monat im Spiel auszugeben, bevor die von den Entwicklern gesetzte Grenze weitere Ausgaben verhindert.

Zu der großen Summe kann es daher nur duch Käufe von Schlüsseln gekommen sein, die Truhen mit zufälligem Loot öffnen - mit anderen Worten: Lootboxen. Diese Schlüssel können mit Echtgeld gekauft werden und somit solche hohen Summen entstehen lassen.

Ob Lootboxen als Glücksspiel klassifiziert werden sollen oder nicht, wird wohl noch weiter diskutiert werden. In einigen Ländern wie Belgien oder den Niederlanden ist das bereits geschehen. Fraglich ist, ob ein solches Gesetz diesen Vorfall verhindert hätte. Immerhin ist Erwachsenen das Glücksspiel nicht untersagt.