Vom 27. bis zum 29. September findet in der kalifornischen Stadt San Diego die TwitchCon 2019 statt und Bandai Namco wird live vor Ort sein, um den Teilnehmern Blut abzuzapfen. Im Gegenzug erhalten die Spender das Soulslike Code Vein gratis.

Nicht nur im Trailer wird es blutig:

Code Vein soll am 27. September für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden und Publisher Bandai Namco nutzt die Gelegenheit, um für das als Dark Souls im Anime-Gewand gehandhabte Spiel zu werben. Am selben Tag startet nämlich die TwitchCon 2019 in San Diego, Kalifornien.

Teilnehmer erhalten zwischen 10 und 16 Uhr die Möglichkeit, Blut zu spenden und werden dafür mit dem Spiel und einem "Promo Blutkit" belohnt. Wie Bandai Namco auf Twitter verkündet, sollen Bedürftige von den Spenden profitieren:

"Die Verlorenen sind nicht die einzigen, die euer Blut brauchen! Am 27. September wird der Launch von Code Vein gefeiert, indem Blut an die Bedüftigen gespendet wird".

In Code Vein schlüpft ihr in die Rolle eines sogenannten Wiedergängers und seid damit einer der letzten Überlebenden nach dem Weltuntergang. Ausgestattet mit Vampir-Fähigkeiten stellt ihr euch der Bedrohung, die für dieses Chaos verantwortlich ist. Wie ihr in der Vorschau: "Code Vein | Knallhart wie Dark Souls" nachlesen könnt, sollten vor allem Fans der bockschweren Rollenspiele von From Software ein Auge auf das Videospiel werfen.

