Manche Menschen versuchen das Unmögliche möglich zu machen und beenden Spiele auf die verrücktesten Arten und Weisen, die vom Entwickler so vermutlich nie vorgesehen waren. So hat ein "Breath of the Wild"-Spieler das Unmögliche gewagt.

Ihr habt im Laufe der Zeit bereits vieles an verrückten Playthroughs gesehen. Es gab schon Spieler, die haben Dark Souls mit einem Bananen-Controller oder mit einer Guitar-Hero-Gitarre beendet. Andere setzen sich ganz zum Anfang zurück, sobald sie nur einmal sterben, oder auch nur einmal getroffen werden.

PointCrow hingegen, hat The Legend of Zelda: Breath of the Wild durchgespielt, und zwar nur mit Schilden. Kein Scherz. Als Beweis dient das obenstehende Video.

Nachdem er das Spiel bereits ohne Waffen, dafür aber mit Bomben bewältigt hat, hat er sich ein weiteres Mal an das Abenteuer gewagt, nur diesmal verzichtet er sogar auf die Bomben. Das bedeutet, seine einzige Waffe ist sein Schild.

Was erstmal unmöglich klingt, meistert PointCrow nach 27 Stunden Spielzeit und Monaten der Planung, wie Kotaku berichtet. Am Ende war war die Freude bei dem YouTuber groß und sein Grinsen noch größer. Dazu hat er auch allen Grund, schließlich hat er sehr viel Zeit, Aufwand und Hingabe in das Projekt gesteckt.

YouTuber wie PointCrow zeigen den Entwicklern von Videospielen, dass Sie ihre Spiele mit Methoden meistern können, wie man es kaum für möglich hält. Es ist oft unglaublich zu sehen, wie viel Hingabe einige Menschen in Videospiele stecken.