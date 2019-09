The Sojourn – zu Deutsch: der Aufenthalt. Und das ist das Spiel in der Tat! Ein Aufenthalt, ein Verweilen in einer malerischen Welt, in der ihr Puzzle für Puzzle die Geschichte aufdeckt und eure Rätselfähigkeiten unter Beweis stellen könnt. Wir haben es getestet und erzählen euch, wie es sich gespielt hat.

The Soujourn | Schaut euch das bildgewaltige Rätsel-Abenteuer in diesem Trailer an:

Nicht nur ein reines Rätselspiel, sondern ein einzige Erfahrung

The Sojourn beginnt sehr leise und doch klangvoll. Die zarten Töne von Klavieren und Harfen unterstreichen die malerische und glänzende Umgebung von Tempeln und beeindruckenden Weiten.

So entdecken wir in der Ego-Perspektive aus der Dunkelheit tretend, wie sich Gebilde auftürmen und unter klangvollen Geräuschen aufbauen. Geleitet werden wir dabei von zwei tänzelnden Lichtern, die uns die ersten Schritte weisen.

Und so beginnt eine narrative Erfahrung, in der eine Familie und ihr Kind im Mittelpunkt stehen. Wir verfolgen ihre Entwicklung und lernen weitere Protagonisten der Geschichte kennen.

Nach und nach werden diese ohne große Inszenierung oder Erzählung eingeführt. Dies ist auch nicht nötig, The Sojourn bedient sich auf beeindruckende Weise einer reinen Bildsprache, die es auf eine sehr ruhige Weise fertigbringt, die Geschichte zu erzählen. Dadurch berührt diese besonders auf emotionaler Ebene.

Thematische Rätsel-Abschnitte formen gekonnt die Fähigkeiten

Kapitel für Kapitel werden euch die Rätsel und die verfügbaren Funktionen spielerisch nähergebracht. Jeder der Rätselabschnitte, welche sich Herausforderungen nennen, ist in sinnigen Oberbegriffen zusammengefasst. Dabei klingen diese so malerisch und passend wie Symphonie, Unsicherheit oder Optimismus.

Passend deshalb, weil wir das Gefühl bekommen, der Aufbau des Rätsels kann genau diesen Oberbegriff in einem Gefühl einfangen. So machen wir in der Herausforderung Unsicherheit tatsächlich die Erfahrung, dass unsere Unsicherheit uns gerade davon abhält, dieses Puzzle souverän zu lösen.

Kernelement der Rätsel: Das Zusammenspiel von Licht und Dunkelheit

Ein zentrales Element in der Spielwelt ist die Erfahrung zwischen der bunten, harmonischen Welt und dem düsteren Erleben in der Finsternis. In dieser Dunkelheit bewegen wir uns zeitlich begrenzt, ausgelöst und aufgeladen durch eine Flamme, in die es vorher zu treten gilt.

In dieser dunklen Phase ist es uns außerdem möglich, sogenannte Statuen geschickt zu bewegen und zu positionieren, um einen Endpunkt in der jeweiligen Herausforderung zu erreichen. Auf dem Weg zu diesem Endpunkt gibt es allerlei Hindernisse, wie verschlossene Tore oder Dornen-Hürden, die wir durch durchdachtes Handeln überwinden müssen.

Typischer Aufbau einer Herausforderung. Kernelement der Rätsel sind die bewegbaren Statuen.

Für Fans des Kopfzerbrechens nicht die ultimative Herausforderung

Das Spiel versucht eine narrative Erfahrung zu vermitteln, in der das eigene Interpretieren der Erlebnisse im Mittelpunkt steht. Dies verknüpft es zwar geschickt mit den Rätseln und ihren Herausforderungen, allerdings bekommen wir streckenweise das Gefühl, dass darunter der Schwierigkeitsgrad zu leiden hat.

Möglicherweise ist dies absichtlich so gewählt, um die thematischen Oberbegriffe umzusetzen und erfahrbar zu machen. Im Beispiel von Optimismus haben wir von daher das Gefühl, dass das Rätsel vergleichsweise einfach ist, wogegen eine frühere Herausforderung mit dem Namen Unsicherheit wahrnehmbar schwerer zu bewältigen war.

So ist keine exponentiell schwerer werdende Entwicklung zu erwarten. Der Fokus liegt nicht auf einem knallharten Puzzlespiel, sondern eindeutig auf der Verbindung des Erfahrens mit den thematisch passenden Rätseln.

Wechselspiel zwischen Geschichte und Rätsel

Im Laufe des Spiels schafft es The Sojourn wirklich gut zwischen dem roten Faden der Geschichte und den unterschiedlichen Herausforderungen eine gelungene Verbindung zu schaffen.

So werden mit der Zeit auch immer mehr Funktionen und Rätselelemente eingeführt, die für Abwechslung und Vielfalt sorgen können. Auch die Geschichte entfaltet sich Stückchen für Stückchen mit Herausforderung über Herausforderung immer mehr.

Dies motiviert uns, uns ständig ein weiteres Stück des Puzzles zu verdienen und im Zuge dessen auch immer wieder unserer eigenen Emotionen und Erfahrungen bewusst zu werden. Denn das Spiel bringt es bei jeder Herausforderung zustande, dass wir eine reflektierende Haltung zu dem eben Erlebten einnehmen.

Meinung von Mandy Strebe