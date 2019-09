Nein, es handelt es sich hierbei nicht nur um zwei Tekken-Spieler die so verbissen gespielt haben, dass sie sich gegenseitig einen Controller an den Kopf geworfen haben. Die Geschichte ist leider noch viel trauriger und beinhaltet genug Stoff für eine Seifenoper.

Stellt euch einmal Folgendes vor: Ihr geht zu einem wichtigen Spiel auf einem "Tekken 7"-Turnier. Es geht um eure Zukunft und eine Lizenz, die euch offiziell zum Pro-Gamer in Japan macht. Ihr habt natürlich hart trainiert und seid einer der Besten.

Dieses Video zu Tekken 7 schon gesehen?

Und jetzt stellt euch euren Gegner vor: Euren Freund und Trainingspartner, der die Lizenz genau so gut gebrauchen kann wie ihr. Genau in dieser Situation befanden sich Genki Kumisaka alias Gen und Kouki Oyama, und das ausgerechnet im Spiel um Platz 4, wo doch nur die ersten drei Plätze eine so wichtige Lizenz bekommen.

Aber wofür denn die Lizenz? In Japan ist das mit dem E-Sport nicht so einfach, da dieser dort rein rechtlich als Glücksspiel angesehen wird. Um trotzdem das Spielen als "Pro" zu ermöglichen, wurde die JeSU (Japan Esports Union) gegründet. Diese stellt Lizenzen aus, die nötig sind, um das Preisgeld von Turnieren abstauben zu können. Ohne diese Lizenz dürfen maximal nur etwas über 800 Euro (umgerechnet) von Turnieren verdient werden.

Ihr seht also, keine leichte Situation für die beiden Freunde. Wie ging es nun aus? Gen hat gewonnen und nachdem er kurz den Sieg gefeiert hat, ist er zu seinem Freund gegangen und hat ihn so weit es ging versucht zu trösten. Die beiden Spieler hielten sich in den Armen und auch Tränen flossen.

Viele unterschätzen oft den E-Sport: In anderen Sportarten feuert man sein Team an oder wird äußerst emotional. E-Sport kann durchaus auch sehr dramatisch ausfallen. Das zeigt gerade dieses Beispiel. Denn letzten Endes geht es um viel Geld und den Beginn einer Karriere, was eine Freundschaft schnell auseinanderreißen kann. Wir hoffen, dass das bei diesen beiden jungen Menschen nicht der Fall sein wird.

Stellt euch vor, ihr wärt in dieser Situation: Es geht um einen wichtigen Moment in eurem Leben, der eure Zukunft nachhaltig beeinflussen könnte. Jedoch müsst ihr dazu euren besten Freund besiegen und ihm die gleiche Chance nehmen. Wie hättet ihr euch entschieden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.