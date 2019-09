Hamako Mori ist eine inzwischen 89-jährige Japanerin, die seit nahezu 40 Jahren Videospiele spielt. Momentan macht sie die Welt von Borderlands 3 als Kammerjäger unsicher. In einem Interview verrät sie, warum Gaming so wichtig für sie ist.

(Quelle: YouTube, Gamer Grandma)

Hamako Mori ist 89 Jahre alt und spielt schon fast so lange Videospiele, wie es sie gibt. In einem Interview mit der japanischen Webseite GameSpark erzählt sie von ihrer Geschichte, die mit ihrer ersten Konsole begann. Dabei handelte es sich um Cassette Vision, einer stationären Spielkonsole, die im Jahre 1981 ausschließlich in Japan veröffentlicht wurde.

1986 stieg Frau Mori auf die Famicom um, eine ebenfalls nur in Japan erschienene Version des Nintendo Entertainment System (kurz NES), die mit Super Mario Bros. oder The Legend of Zelda bereits bekannte Klassiker lieferte. Seit 2014 veröffentlicht sie auf ihrem YouTube-Kanal "Gamer Grandma" kurze "Let's Play"-Videos. Darunter auch action-orientierte Videospiele, wie Nier: Automata, The Division, Days Gone und Borderlands 3.

Natürlich hat sich Hamako Mori nach so langer Zeit zahlreiche Gedanken über das Thema Videospiele gemacht. Wie die englischsprachige Webseite Kotaku berichtet, lautet einer ihrer Ratschläge, jung mit dem Zocken anzufangen, da dies den Verstand scharf halten würde. "Wenn ihr Videospiele spielt, bekommt ihr keine Demenz", so die 89-jährige weiter.

Ältere Generationen hingegen, sollten sich ihrer Meinung nach aber besser auf Einzelspieler-Spiele konzentrieren:

"Mit zunehmendem Alter empfehle ich Singleplayer- statt Multiplayer-Games. Wenn ihr mit jüngeren Spielern auf dem Schlachtfeld seid, werdet ihr sie zwangläufig nur aufhalten. Aber ich denke, mit zunehmender Anzahl älterer Spieler wird es auch dedizierte Server geben, auf denen das kein mehr Problem darstellt".

Videospiele sind für die 89-jährige etwas ganz Besonderes, einfach weil sie ein Hobby für jede Altersklasse darstellen. "Ob man auf Mode steht oder Sport treibt, irgendwann kommt die Zeit, in der man diese Hobbies nicht fortsetzen kann ", beteuert Hamako Mori. Dies gelte jedoch nicht für Videospiele: "Selbst wenn man älter wird, ist es wunderbar, weiterspielen zu können".