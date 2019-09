Ein weiteres Mal konnten CoD-Fans auf PS4, Xbox One und PC die Multiplayer-Beta von Call of Duty: Modern Warfare ausprobieren. Nun tauschen die Spieler ihre größten Kritikpunkte vor Release aus – und davon gibt es einige.

Das erwartet euch in CoD: Modern Warfare

Vergangenes Wochenende bekamen die Shooter-Fans dieser Welt ein weiteres Mal die Gelegenheit, den Multiplayer-Modus von Call of Duty - Modern Warfare im Rahmen einer Open Beta anzuspielen. Die Testphase soll Spielern einen Eindruck des nächsten CoD-Ablegers geben, während die Entwickler noch einmal wichtiges Feedback vor dem geplanten Release am 25. Oktober 2019 sammeln könnten.

Und davon gab es tatsächlich reichlich: Wir berichteten bereits über die Kritik der Fans am schlecht balancierten Spawn-System und die heftigen Reaktionen auf die Entscheidung von Activision, den Survival-Mode vorübergehend nur für PS4-Spieler zugänglich zu machen. Doch davon abgesehen gibt es noch einige weitere Punkte, die die Community gerne vor Release noch überarbeitet sehen möchte.

Unfairer Vorteil: Jump/Drop-Shooting

Das sogenannte "Jump/Drop-Shooting" ist ein Phänomen, das schon die Multiplayer-Modi der allerersten CoD-Spiele vor über zehn Jahren heimgesucht hat: Spieler, die auf einen Gegner treffen, lassen sich ruckartig nach vorne fallen und feuern dabei auf ihr Ziel. Durch die schnelle Fallbewegung verkleinert sich nicht nur die Hitbox des Schützen, sondern verschiebt sich auch noch innerhalb weniger Millisekunden Richtung Boden. Wer von einem solchen Angriff überrumpelt wird, hat in den meisten Fällen keine Chance.

In der Vergangenheit bemühten sich die Entwickler immer wieder darum, "Jump/Drop-Shootings" zu unterbinden, was im Fall von Call of Duty: Modern Warfare bisher noch nicht ganz gelungen zu sein scheint. Hier wünscht sich die Community, dass es die Entwickler beispielsweise unmöglich machen, während der Fallbewegung die eigene Waffe zu bedienen.

Verwaschene Sicht: Blurr

Sowohl auf PC als auch auf PS4 und Xbox One berichteten Spieler gehäuft von ungewollten Blurr-Effekten, die vor allem im Kimme-Korn-Modus und an den Bildrändern für eine unscharfe, verwaschen wirkende Sicht sorgten. Die Fans zweifeln daran, dass es sich hierbei um einen beabsichtigten Effekt der Entwickler handelt und wünschen sich etwas mehr Klarheit auf ihren Bildschirmen, die in einem so schnellen Multiplayer-Shooter absolut notwendig ist.

Verwirrende Schleicherei: Schritt-Geräusche

Ein weiterer Kritikpunkt dreht sich um eine vermeintliche Kleinigkeit, die für CoD-Spieler allerdings den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen kann: Lautstärke und Geräusch der Fußschritte. Viele Fans bemängeln, dass die Schrittgeräusche generell zu laut und noch dazu nicht zwischen Freund und Feind unterscheiden lassen.

Was für Außenstehende womöglich ein wenig seltsam klingt, spielt auf ein wichtiges Audiodesign-Feature moderner Multiplayer-Shooter an: Titel wie Overwatch haben die Kunst perfektioniert, Schrittgeräusche nicht nur realistisch klingen zu lassen, sondern den Spielern auch klar zu kommunizieren, ob sich gerade Freund oder Feind nähert. Dieses durchdachte Sounddesign wünschen sich die Modern-Warfare-Spieler auch für das neue Call of Duty.

Durchblick fehlt: Farbenblinde bemängeln Colorblind-Modus

Wer farbenblind ist, hat in der Open Beta von Call of Duty: Modern Warfare nur wenig Spaß gehabt. Wie Betroffene im offiziellen Subreddit des Spiels erklären, reichen die Anpassungsmöglichkeiten aktuell nicht aus, um vor dem farbigen Hintergrund zuverlässig das Fadenkreuz und die Details in der Spielwelt zu erkennen.

Vielfach wird Battlefield 5 als Vorzeigebeispiel lobend hervorgehoben, das Spieler jeden Teil des Interfaces in dutzenden Einstellungsmöglichkeiten farblich anpassen lässt. So was erhoffen sich die Fans auch von Call of Duty: Modern Warfare und hoffen auch hier auf ein Einlenken der Entwickler.