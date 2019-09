Der Loot-Shooter Borderlands 3 ist seit kurzem erhältlich und macht erfolgreich auf sich aufmerksam. Während eine hohe Platzierung in den Gaming-Charts zu erwarten war, ist das Spiel jetzt auch an ungewöhnlicher Stelle auf Platz 1. Nämlich in den Suchtrends von Pornhub.

Seit dem 13. September ist Borderlands 3 im Handel erhältlich. Bei den Fans erfreut es sich großer Beliebtheit, jedoch war das Spiel nie hochrangig auf Pornhub vertreten, im Gegensatz zu vielen anderen Spielen.

Die Seite ist, wie der Name "Pornhub" schon verrät, auf pornographische Inhalte spezialisert und hat nun die entsprechende Suchanfragen ausgewertet. Dabei kam man zu folgenden Ergebnissen:

So haben über eine Million Menschen nach Borderlands 3 gesucht. Vom 12. bis zum 17. September lag der Tagesdurchschnitt der entsprechenden Anfragen um 12,9 Prozent höher.

Quelle: Pornhub Insights

Das ist etwa fünfmal so viel wie bei anderen Spielen und wird damit zum Trending-Topic auf Pornhub. Das häufigste Schlagwort ist dabei "Borderlands 3" gefolgt von "Borderlands Moxxi" und anderen Charakteren wie Lilith, Tiny Tina, Maya and Gaige. Die Statistik zeigt außerdem, dass überwiegend Männer danach suchen. 84 Prozent im Vergleich zu den weiblichen Usern.

Besucher der Seite im Alter von 18 bis 24 Jahren haben 119 Prozent öfter nach entsprechenden Inhalten gesucht als alle anderen Altersgruppen, und trotz Multi-Release auf verschiedenen Konsolen liegen Xbox-User mit 79 Prozent im Vergleich zu PlayStation-Usern vorne. Android-User gehen mit 13 Prozent mehr aus der Statisktik hervor als Apple-User.

Quelle: Pornhub Insights

Sex Sells! Filme, Bücher, Spiele, Comics - Medien, in denen es um Geschichten und Charaktere geht, regen die Fantasie der Menschen an. Das können mitunter auch sexuelle Fantasien sein. Allein daran ist nichts verwerflich. Daher ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass ein so populäres Spiel wie Borderlands 2 in den eher erwachsenen Charts landet