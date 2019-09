Wollt ihr gegen die Pokémon-"Top 4" bestehen, müsst ihr vier unserer kniffligen Quizzes schaffen. Nur wer am Ende in jedem Quiz mehr als die Hälfte an richtigen Antworten gesammelt hat, hat die Top 4 besiegt. Willst du wirklich der Beste sein? Dann legen wir jetzt mal los.

Pokémon: Schwert & Schild | Neue Region, neue Pokémon, neue Regeln!

Beginnen wir mit den Grundlagen. Kannst du - ohne Hilfe - die Typen der Pokémon bestimmen? Hast du mehr als die Hälfte geschafft, kannst du zur zweiten Herausforderung voranschreiten.