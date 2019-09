In der finalen Herausforderung geht es ans Eingemachte. Um die Top 4 zu besiegen, musst du das tun, was ein Pokémon-Profi nun mal tun muss: Kämpfe gewinnen. Darum schmeiß dich direkt in unser letztes Quiz, in dem es gilt, möglichst viele Pokémon zu besiegen. Hast du mehr als die Hälfte geschafft, hast du die Top 4 besiegt.

Hast du es bis an diesen Punkt geschafft, können wir dir gratulieren: Du bist Pokémon-Champion! Du hast alle vier Quizzes gemeistert und damit bewiesen, dass du dich in Sachen Pokémon wirklich auskennst. Der letzte Schritt ist nun, alle Punkte zu addieren und uns in die Kommentare zu schreiben, wie hoch dein Score ist. Wir sind gespannt!

Sicherlich erwartet niemand, dass in einem Universum wie dem von Pokémon alles mit rechten Dingen vor sich geht. Aber wir haben einige Zustände gefunden, die eigentlich zum Weltunterganz führen müssten. Welche das sind, seht ihr in der Bilderstrecke über diesem Text.