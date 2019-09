Sie haben schon ganze Skandale hervorgerufen, erfreuen sich keiner Beliebtheit und sind stellenweise sogar verboten. Nun macht ein 17-Jähriger ein Spiel über sie. Die Rede ist von Lootboxen.

"Loot Royale" nennt sich das Ganze und ist, laut Entwickler Dennis Kelm, ein klassisches "Idle"-Spiel. Viele weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite.

Falls ihr nicht in der Materie seid und nicht wisst was ein "Idle"-Spiel ist: In "Clicker-Games" oder auch "Idle-Spielen" führt ihr simple Aktionen ständiges Klicken aus, um eine Ingame-Währung zu sammeln. Die kann normalerweise in Gegenstände oder Fähigkeiten investiert werden. Meistens ist das Ziel eines solchen Spiels das Erreichen eines bestimmten Highscores.

In Loot Royale öffnet ihr, wie in so vielen anderen Spielen, Truhen und erhaltet zufällig ausgewählte Beute. Diese könnt ihr dann dafür verwenden, die Produktionszeit der Kisten zu verkürzen. Klingt spannend, oder?

Quelle: Google Play Store - Loot Royale

Auch für Langzeitmotivation ist in Form von weiteren Kisten-Varianten gesorgt. Falls ihr ein wahres Händchen für Lootboxen habt, könnt ihr sogar eine weitere Währung kaufen, mit der eure Kisten sogar noch krasser werden. Natürlich ist auch eine Ingame-Währung mit an Bord, mit der ihr euch Kisten kaufen könnt, um noch mehr Kisten zu kaufen.

Hand aufs Herz: Im ersten Moment klingt "Loot Royale" natürlich nicht wie die trendsettende Killer-App schlechthin, ABER: Im Gegensatz zu echten Lootboxen, die oftmals keine Daseinsberechtigung haben, sind diese hier erstmal kostenlos. Außerdem soll nochmal erwähnt werden, dass der Erfinder des Spiels gerade mal 17 Jahre alt ist! Das verdient an sich schon mal Unterstützung!

Wollt ihr dem Spiel eine Chance geben, findet ihr es im Google Play Store. Das Spiel ist kostenlos, momentan jedoch ausschließlich für Android-Nutzer ab Version 4.1 verfügbar.

Wer weiß? Vielleicht belohnt das Spiel ja euer Vertrauen? Mit Lootboxen. Tut mir leid, ich höre jetzt auf!

Habt ihr "Loot Royale" bereits gespielt? Kanntet ihr es vielleicht sogar schon? Geschmäcker sind verschieden und vielleicht habt ihr schon bald ein neues Lieblings-Spiel! Es könnte durchaus Loot Royale sein ...