Noch ist nicht allzu viel über das kommende Halo: Infinite bekannt. Entwickler 343 Industries präsentiert nun auf seinem Instagram-Account erste Synchronarbeiten für das Spiel - und zwar die eines Hundes.

Halo: Infinite | Der erste Story-Trailer zeigt den legendären Master Chief:

Die Arbeiten an Halo: Infinite sind in vollem Gange. Dass es dabei auch manchmal recht amüsant und, sagen wir mal: ungewöhnlich zugehen kann, beweist dieser Eintrag in den sozialen Medien:

"Trefft unseren Lieblingsmops Gyoza. Der beste Freund des Technical Art Director unseres Studios, sein Grunzen, Atmen und seine Aufregung werden für einige ... interessante Sounds in #HaloInfinite sorgen.", heißt es in einem Post auf der offizieller Instagram-Seite von Halo.

Und in der Tat sorgt der kuriose Vierbeiner für interessante Geräusche, denn die ersten Sound-Schnipsel, die ihr von Gyoza zu hören bekommt, bestehen aus Knurren, Schmatzen und Schnüffeln. Wie genau das Ergebnis allerdings im fertigen Spiel verwendet werden soll, verriet 343 Industries noch nicht.

Dieser Link führt euch direkt zu dem Video, das den kreativen Mops zeigt, wie er im Studio seiner Arbeit nachgeht. Es wird interessant zu erfahren, welchem Ungetüm der Hund im Spiel seine, äh ... "Stimme" leiht.

Wenn ihr mehr von Gyoza sehen wollt, dann müsst ihr euch noch einige Zeit gedulden. Dieser soll nämlich erst im kommenden Halo: Infinite seinen Auftritt bekommen, welches vorraussichtlich 2020 erscheint. Ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es aber noch nicht.