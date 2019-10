Pokémon | So hat sich Ash über die Jahre verändert

Die Erfolgsformel für den Pokémon-Anime war über all die Jahre denkbar einfach: Der Protagonist Ash schlägt sich durch die verschiedenen Regionen und fängt auf seiner Reise diverse Taschenmonster. Viel verändert hat er sich dabei nicht - rückblickend aber schon ein kleines Bisschen.

Das erwartet euch in Pokémon: Schwert und Schild!

Eigentlich war Ash immer der Dreh- und Angelpunkt der Pokémon-Filme - und das ist er auch immer noch. Obwohl über diverse Staffeln hinweg viele seiner einstigen Weggefährten verschwanden, blieb der Junge mit dem Pikachu stets present. Und zwar immer im gewohnt ähnlichen Look, zu dessen markantesten Merkmalen eine rot-weiße Baseball-Mütze gehört. Auch der Rest seiner Kleidung kam bis zum Beginn der "Sonne & Mond"-Phase der Serie mit unauffälligen Veränderungen aus, danach bricht der Entwickler aber mit dieser Tradition.

Der obenstehende Tweet von cota_pika fasst alle Charakterdesigns von Ash seit Beginn der "Indigo League"-Serie bis hin zur den kommenden Abenteuern zusammen. Auffällig ist dabei, dass Ash sich im Lauf der Zeit kaum verändert hat. Hier und da wurde etwas an den Augen rumjustiert, die Kleidung hat sich marginal verändert, aber im Großen und Ganzen blieb das Aussehen des jungen Trainers quasi nicht wirklich angetastet.

Mit der "Sonne & Mond"-Phase ändert sich das Konzept jedoch: Hier weicht der Gesichtsausdruck von Ash merklich und am deutlichsten von den bekannten Designs ab.

Was haltet ihr von den schleichenden Veränderungen? Sind euch diese überhaupt zuvor wirklich aufgefallen? Und wie kommt das aus der Reihe fallende Charakter-Design der "Sonne & Mond"-Serie bei euch an? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.