Ihr denkt, ihr habt einen einen krassen Gaming-Rechner? Um das wirklich herauszufinden, solltet ihr euch immer eine Frage stellen: Kann man darauf Doom spielen? Ein 19-jähriger Australier hat es nun geschafft, Doom auf einem alten McDonalds Kassenbildschirm zum laufen zu bringen.

Das neue Doom Eternal (siehe Video) steht schon in den Startlöchern. Dennoch feiern viele Fans der Serie noch immer das Original aus dem Jahr 1993. Getreu dem Motto "Can it run Doom?" ist ein Meme entstanden, wodurch einige technikaffine Doom-Fans versuchen, das Spiel auf eher unüblichen Geräten zum Laufen zu bringen.

Ryan Edgar, ein 19-jähriger Australier hat Doom laut Kotaku jetzt sogar auf einer alten McDonalds-Kasse zum Laufen gebracht. Wie man überhaupt an eine solche Kasse kommt fragt ihr euch? Ganz einfach: Geht in euer McDonalds-Restaurant um die Ecke und hofft auf eine Renovierung. Bei Edgars lokalem McDonalds wurden vor kurzem die alten Kassencomputer ausgetauscht, und da diese nicht mehr benötigt wurden, durfte er einen mit nach Hause nehmen.

pic.twitter.com/kQhrkZ1ScV — Ry (@Raio_Ken) September 29, 2019

Dort angekommen, lud er sich ZDoom von seinem Rechner herunter, ein Programm, mit welchem man das alte Doom auch auf modernen Betriebssystemen spielen kann. Per USB-Stick installierte er das Programm problemlos auf der McDonalds-Kasse und mit Hilfe eines USB-Splitters schloss er noch eine Maus und eine Tastatur an. Schon konnte er Doom auf der McDonalds-Kasse zocken. Als nächstes möchte er versuchen, Sonic Adventure 2 auf seinem neuen Rechner zu installieren.

Kennt ihr noch mehr abgefahrene Geräte und Bildschirme, auf denen Doom gespielt wurde? Oder habt ihr Doom vielleicht selbst schon mal auf einem unüblichen Bildschirm gezockt? Schreibt uns eure Erfahrungen gern in die Kommentare.