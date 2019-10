Am 2. Oktober 2019 beginnt mit den “Worlds” die diesjährige Weltmeisterschaft von League of Legends, bei der sich die besten Teams des beliebten MOBAs miteinander messen werden. Hier erhaltet ihr alle Infos zu den Topspielern, besten Mannschaften und wo ihr die Matches ansehen könnt.

League of Legends ist eines der kommerziell erfolgreichsten und meistgespielten "Free to Play"-Spiele der Welt. Die eSport-Szene des beliebten Spiels, das 2009 von von Riot Games veröffentlicht wurde, wächst jährlich und füllt mit jedem Turnier die größten Stadionhallen der Welt — und das wichtigste dieser Turniere hat mit den Worlds 2019 heute begonnen. Welche Teams wann spielen und welche Topspieler ihr während dieser Weltmeisterschaft im Auge behalten solltet, erfahrt ihr bei uns.

Wo finden die Worlds 2019 statt?

Die diesjährige Weltmeisterschaft von League of Legends wird in Europa ausgetragen. Mit der Gruppenphase beginnt das Turnier in Berlin, Viertelfinale und Halbfinale werden anschließend in Madrid (Spanien) bestritten, um anschließend die Finalisten zum großen Endspiel nach Paris (Frankreich) zu karren.

Wie lange dauern die einzelnen Turnierphasen?

Play-ins: 2. bis 5. Oktober, 7. und 8. Oktober

Gruppenphase: 12. bis 15. Oktober, 17 bis 20. Oktober

K.O.-Phase: 26. und 27. Oktober, 2. und 3. November

Finale: 10. November

Die genauen Uhrzeiten der einzelnen Matches könnt ihr dem offiziellen Turnierplan entnehmen.

Welche Teams spielen mit?

Insgesamt 24 Teams aus vier Regionen kämpfen während der Weltmeisterschaft 2019 um den Sieg.

Nordamerika : Team Liquid, Cloud 9, Clutch Gaming

Europa: G2, Fnatic, Splyce

Korea: SK Telecom T1, Griffin, DAMWON Gaming

China: FunPlus Pheonix, Royal Never Give Up, Invictus

Alle übrigen Teams aus den kleineren Regionen findet ihr auf der Gamepedia-Seite des Events.

Sind auch deutsche Teams am Start?

Das einzige deutsche Team Schalke 04 verpasste leider - wie auch schon im Vorjahr - die Qualifikation für die World 2019.

Wo könnt ihr Worlds 2019 ansehen?

Ihr habt mehrere Möglichkeiten, die Matches der Weltmeisterschaft zu verfolgen: Entweder auf dem offiziellen Twitch-Kanal oder auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Riot Games.

Welche Teams solltet ihr im Auge behalten?

G2: Diese Mannschaft dominiert seit Monaten die EU-Ranglisten und setzt durch ihre ungewöhnliche Champion-Wahl und aggressiven Spielstil immer wieder neue Trends, die dann von anderen Teams aufgegriffen werden. Ein echter Turnierfavorit!

FPX: Dieses chinesische Team ist auf der internationalen Bühne noch recht unbekannt, dominierte aber in den vergangenen Monaten die Teams ihrer Heimat. In der Qualifikationsphase für die Weltmeisterschaft gewann FPX beeindruckende 14 seiner insgesamt 15 Matches — und nun scheinen es die Chinesen kaum abwarten zu können, ihre ungewöhnlichen Champion-Picks auch im internationalen Wettkampf auszutesten.

SKT: An der Spitze dieses komplett neu zusammengestellten Teams steht einer der bekanntesten und talentiertesten Spieler der gesamten Szene: Faker. Der LoL-Promi will dieses Jahr allen Zuschauern und der Konkurrenz beweisen, dass der Veteran immr noch zu den Besten gehört, nachdem er bei den Weltmeisterschaften letztes Jahr bereits in der Qualifikationsphase ausschied.

Wir wünschen euch viel Spaß mit den diesjährigen Weltmeisterschaften von League of Legends!