Die Nintendo Switch hat inzwischen unzählige Spiele in ganz verschiedenen Genres. Da kann man schnell den Überlick verlieren, gerade wenn man sich die Nintendo Switch neu gekauft hat. Darum haben wir für euch einen Personality-Test vorbereitet. Mit nur acht Fragen könnt ihr herausfinden, welche Switch-Spiele am besten zu euch passen. Wir geben euch direkt im Anschluss an die Fragen ein paar Spieletipps, mit denen ihr dann direkt loslegen könnt.

Super Mario, Pokémon, Zelda die Nintendo Switch bietet so viele Spiele. Findet heraus, welche zu euch passen:

Schreibt uns doch in die Kommentare, welche Spiele euch empfohlen wurden. Werdet ihr euch diese kaufen - oder habt ihr sie vielleicht schon? Wir sind gespannt auf eure Ergebnisse und ob wir euch auch wirklich weiterhelfen konnten.