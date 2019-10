Obwohl Bloodborne schon einige Jahre auf dem Buckel hat, bemüht sich die Community immer noch, dem Spiel neues Leben einzuhauchen. Im Rahmen eines aus den Reihen der Spieler auf die Beine gestellten Halloween-Events solltet ihr selbst wieder einmal einen Blick in den "PlayStation 4"-exklusiven Titel der "Dark Souls"-Macher wagen.

So sieht das Zentrum von Yharnam aus:

Die Regeln für das Event sind denkbar einfach: Das Bloodborne-Subreddit fungiert als Ideensammlung - die Beiträge mit den meisten Likes werden als Regeln umgesetzt. Fest steht bisher, dass für die Teilnahme an dem Event ein neuer Charakter erstellt werden soll, den ihr anschließend erst einmal passend in Schale werfen müsst. Zur Auswahl steht beispielsweise ein Sensenmann-Kostüm, zusammengesetzt aus einer Kapuze, einem Teil des Krähenjäger-Outfits und einer Sense. Auch weitere Outfit-Ideen finden sich in dem entsprechenden subreddit.

Wie bereits im vergangenen Jahr können sich alle interessierten Spieler einem ähnlichen Community-Event anschließen. Nehmt ihr Teil, dann ist es eure Aufgabe mit dem neuen Charakter ins Anfangsgebiet Yharnam zu reisen, welches durch die Spielerinitiative wieder deutlich belebter sein dürfte. Ein Reddit-User kommentierte sogar scherzhaft, dass er Yharnam niemals verlassen habe und sammelte damit die meisten Likes innerhalb des Threads.

Generell scheinen die Bemühungen einiger Spieler mit Wohlwollen aufgenommen zu werden. "Das ist eine der wenigen Fansubs, denen ich folge und die Dinge wie diese organisieren, welchen die Leute tatsächlich Folge leisten", kommentierte ein weiterer User. Das Event scheint also vielversprechend zu werden.

Wollt ihr euch auch den Event anschließen, dann könnt ihr ab morgen, dem 5. Oktober, eine neue Reise nach Yharnam mit einigen anderen Spielern. Und vielleicht gibt es im nächsten Jahr ja wieder ein derartiges von den Spielern organisiertes Grusel-Spektakel...