Für viele ist die Arbeit als Vollzeit-Streamer ein Traumjob. Etwas zocken, ein bisschen quatschen und wer bekannter ist, wird sogar von einer großen Firma gesponsert. Allerdings kann das auch ganz schön nach hinten losgehen. Twitch-Streamer Jericho hat sich kürzlich durch mehrere Patzer einen großen Deal mit McDonald's durch die Lappen gehen lassen.

Ein größerer Deal zwischen McDonald's und Twitch droht nun in schwieriges Fahrwasser zu geraten. Verantwortlich dafür ist der Streamer Jericho. Während eines von McDonald's gesponserten Live-Streams wollte er seinen Zuschauern zeigen, dass er von der Fastfood-Kette 100 Big Mac Coins bekommen hat, die er jederzeit gegen Burger eintauschen kann. Anstelle von "Big Mac" sagte er jedoch mehrfach "Whopper", welches der wohl bekannteste Burger von Rivale Burger King ist.

Der Streamer bemerkte seinen Fehler jedoch recht schnell und korrigierte sich. Während das für viele Zuschauer wahrscheinlich eher belustigend war, war McDonald's verständlicherweise nicht gerade begeistert von der Konkurrenz-Erwähnung in einem Stream, den eigentlich er gesponsert hat.

Damit jedoch noch nicht genug. Während Jericho in einem Stream Super Smash Bros. Ultimate spielte, kam es zu einem weiteren Aussetzer seinerseits. Als er bemerkte, dass er mit dem Charakter Robin in seinem roten Alternativ-Outfit spielen könnte, entwich ihm ein kurzes "Reeed Robin", ebenfalls ein Burger-Konkurrent.

Diese Versprecher hatten zur Folge, dass sowohl Twitch als auch McDonald's sehr verärgert waren. Jericho befürchtet laut Dexerto nun, dass Twitch sehr viel Geld verlieren könnte, falls McDonald's nun aus dem Deal aussteigen würde. Er betont mehrfach, dass er seine Fehler einsehe, und dass sowohl Twitch als auch McDonald's keine Schuld zukommen würden, wenn der Deal beendet wird. Außerdem werde Jericho wohl in naher Zukunft keine Markengeschäfte mehr mit Twitch abwickeln.

