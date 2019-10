Der professionelle Wrestler Leroy Green spielt leidenschafltich gerne Nintendo Switch. Selbst inmitten eines Matches kann er seine Finger nicht von der Hybrid-Konsole lassen.

Der Wrestler vertreibt sich die Zeit gerne mit Super Smash Bros. Ultimate:

Leroy Green ist professioneller Wrestler und leidenschaftlicher "Nintendo Switch"-Spieler zugleich. Gut also, dass er seinem Hobby auch während der Arbeit nachgehen kann - richtig gelesen! Green legt die Hybrid-Konsole nämlich auch während eines Kampfes nicht aus den Händen, wie ihr in folgendem Video sehen könnt:

In dem Clip verprügelt Leroy Green gleich mehrere Kontrahenten auf einmal: Die virtuellen KI-Gegner in Super Smash Bros. Ultimate und sein leibhaftiges Gegenüber aus Fleisch und Blut. Dabei performt er kuriose Stunts, ohne die "Nintendo Switch"-Konsole aus den Händen zu verlieren. "Das entspricht nur 7 Prozent meiner vollen Kraft", scherzt der Wrestler in einem Twitter-Beitrag.

Tatsächlich scheint Leroy Green durch und durch ein Gamer zu sein. So betritt der junge Schaukämpfer den Ring beispielsweise in Begleitung einer "Sonic the Hedgehog"-Melodie, wie ein anderer Twitter-Nutzer berichtet. Außerdem verkündete der Wrestler kürzlich auf Instagram, mit dem bockschweren Platformer Cuphead beschäftigt zu sein.

Leroy Green betritt den Wrestling-Ring nicht immer alleine: Mit dabei ist oftmals seine geliebte Nintendo Switch. Während des Schaukampfs stellt der junge Wrestler seine Multitasking-Fähigkeiten gekonnt unter Beweis und liefert damit eine Show ab, die sich sehen lassen kann.