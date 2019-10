Denkt ihr an Exklusivspiele für die PlayStation 4, dann wahrscheinlich an God of War, Spider-Man oder The Last of Us 2. Zukünftig solltet ihr auch Concrete Genie in dieser Reihe sehen, ich erzähle euch, warum.

Concrete Genie: Ein PS4-Exklusivspiel der besonderen Art.

Sich seine Welt so gestalten, wie man es gerne hätte - das können Videospiele ganz gut. Sie sind interaktiv, verändern sich durch die Eingaben der Spieler, durch euch. Doch wird dieser kreative Aspekt nur selten genutzt. Allzu oft seid ihr Teil einer Spielwelt, die sich nicht mehr verändern lässt. Concrete Genie jedoch hat einen anderen Ansatz: Es macht euch zu einem kreativen Maler.

Dieses Video zu Concrete Genie schon gesehen?

Ash hat es nicht einfach. Er ist einsam, zieht sich in seine Malereien zurück. Doch wird er schikaniert von einer Jugendbande, die seinem Notizbuch die Seiten entreißt und sie in alle Himmelsrichtungen davonfliegen lässt. Als Spieler ist es eure Aufgabe, diese Seiten wiederzufinden. Ihr findet in einem Leuchtturm einen magischen Pinsel, mit dem ihr die Malereien zum Leben erwecken könnt.

So malt ihr etwa die sogenannten Dschinns, also Monster, die euch bei eurem Weg durch die verlassene Stadt Denska helfen, indem sie ihre Kräfte nutzen. Ihr bemalt die Wände der Stadt, macht sie wieder bunt. Entzündet Lichter, malt Sterne oder Blumen, erweckt Dschinns zum Leben. Das alles macht ihr mit der Bewegungssteuerung des PS4-Controllers. Ihr könnt aus vorgegebenen Motiven wählen und diese mit dem Controller an Wände malen.

Die Grundmechaniken des Spiels sind schnell verstanden und auch gar nicht sonderlich komplex. Ihr löst Rätsel, findet Seiten, erschafft neue Geschöpfe und tut das alles, um nach und nach die Finsternis aus Denska zu vertreiben. Concrete Genie macht Spaß, obwohl es ein Spiel ist, das sich mit einem ernsten Thema auseinandersetzt.

In Concrete Genie malt ihr euch die Welt wieder schön.

Es geht vor allem um Mobbing. Um die psychischen Schmerzen, die sich gerade junge Menschen gegenseitig zufügen können. Ihr seid stets darauf bedacht, nicht von der Jugendbande gefunden zu werden, während ihr euch immer weiter durch Denska malt.

Das Malen hat aber nicht nur die Funktion, Freude zu machen. Es ist auch eine Metapher für den kreativen Prozess, sich aus der Dunkelheit der Gegenwart eines jungen Menschen herauszumalen. Genau diese Idee gefällt mir an Concrete Genie so sehr. Exklusivspiele haben so oft die Eigenschaft, laut und gewaltig zu sein, mit den Fähigkeiten einer Konsole zu protzen. Concrete Genie aber nimmt sich eine eigentlich traurige Idee und verwandelt sie in etwas Kreatives. Das Spiel nutzt die Mittel eines Videospiels, um eine Geschichte zu erzählen. Das ist, gerade bei ernsthaften Spielen, nicht immer der Fall.

Es gibt den Spielern den Pinsel in die Hand und lässt sie etwas Neues, Schönes erstellen. Besonders finde ich dabei auch, dass die "Bösen" in Concrete Genie nicht nur böse sind. Sie bekommen eine Hintergrundgeschichte, einen Grund, wieso sie so geworden sind. Sicherlich hat das Spiel keinen Umfang wie ein Spider-Man oder die Grafik eines God of War. Doch es bringt eine neue Idee ins Spiel und beschäftigt sich mit einem Thema, das viele betrifft, aber nicht oft angesprochen wird. Und genau darum finde ich, dass es Spiele wie Concrete Genie öfter geben sollte - gerade, wenn sie von den großen Publishern kommen.

Concrete Genie könnt ihr euch ab jetzt digital im PlayStation Store kaufen und herunterladen. Für 29,99 Euro könnt ihr ein ganz besonderes Spiel erleben, das es so nicht oft gibt - gerade als Exklusivspiel eines großen Konsolenherstellers.