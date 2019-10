Minecraft | Spieler surfen und machen Tricks auf Honigblöcken

Mit dem neuen Update für Minecraft sind klebrige Honigblöcke zur Sensation geworden. Sie sind nicht nur so klebrig, dass sie euer virtuelles Gewicht tragen können, ihr könnt sie auch als Fortbewegungsmittel nutzen.

Mirror's Edge in Minecraft? - Das neue Update macht es möglich.

Mit dem Snapshot-Update 19W41A wurden dem Klötzchen-Adventure Minecraft Blöcke aus Honig hinzugefügt. Die zunächst simpel klingende Neuerung ermöglicht euch völlig neue Wege der Fortbewegung. Der Honigblock ist nämlich so klebrig, dass er das Gewicht eures Minecraft-Charakters tragen kann.

Platziert ihr nun mehrere Blöcke hintereinander, sind ganze Wallruns möglich. Und so tüfteln derzeit viele Spieler an Parkour-Gelegenheiten, die nicht nur Geschicklichkeit abverlangen, sondern auch für einen gewissen Geschwindigkeitsrausch sorgen.

Das Update ist erst seit wenigen Tagen erhältlich, aber das Subreddit ist bereits voll von Spielern, die ihre Parkour-Skills zur Schau stellen. Wie der Reddit-Nutzer PrintGamez veranschaulicht, könnt ihr mithilfe der Honigblöcke sogar in der Luft um die Ecke laufen:

(Quelle: Reddit, PrintGamez)

Wollt ihr zukünftig auf das Bauen von Leitern verzichten und stattdessen einfallsreichere Wege nutzen, um an höhergelegene Orte zu gelangen, könnt ihr an den Honigwänden auch hochklettern, wie der Reddit-Nutzer Yeahguin in einem Video unter Beweis stellt.

Mit dem Update wurden neben der Implementierung von Hönigblöcken auch diverse Fehlerbehebungen vorgenommen. Die gesamte Liste an Neuerungen und Verbesserungen findet ihr auf der offiziellen Webseite.

Mit dem Snapshot-Update 19W41A gelangt ein neuer Baustein in die Welt von Minecraft: der Honigblock. Aufgrund seiner nützlichen Eigenschaften habt ihr viele neue Möglichkeiten, eurer Kreativität freien Lauf zu lassen. Was haltet ihr von den Hönigblöcken? Werdet auch ihr euren eigenen Parkour-Park erstellen? Teilt uns eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren mit!