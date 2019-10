Fortnite | Lady Gaga weiß nicht, was Fortnite ist

Mit über 150 Millionen verkauften Tonträgern zählt sie zu den erfolgreichsten Künstlern auf dem Planeten. Doch offenbar kennt Stefani Germanotta alias Lady Gaga das Spiel Fortnite nicht.

Fortnite ist äußerst erfolgreich, doch nicht jeder mag es. Es gibt Menschen die kennen es anscheinend nicht einmal. Nachdem jetzt Kapitel 2 von Fortnite gestartet ist, hat niemand geringeres als Lady Gaga gefragt, was den Fortnite überhaupt ist.

Fortnite | Kapitel 2 im neuen Trailer:

Via Twitter hat Lady Gaga ihre 80 Millionen Follower gefragt: "Was ist Fortnite?" (falsche Schreibweise inklusive)

What’s fortnight — Lady Gaga (@ladygaga) 15. Oktober 2019

Wir haben euch die witzigsten Antworten rausgesucht, die teilweise auch von Prominenten kommen.

So antwortete Twitch zum Beispiel mit "Wir haben ein paar Freunde die es dir zeigen können":

We have some friends that can show you... — Twitch (@Twitch) 15. Oktober 2019

Der weltweit bekannte Streamer Ninja spielt auf Gagas Song "Telephone" an:

Call me on the Telephone. I'll give you a Million Reasons to play. You and I. pic.twitter.com/dL6y6bJrrW — Ninja (@Ninja) 15. Oktober 2019

IGN hingegen macht ein Wortspiel "Klingt als hättest du eine "Bad Romance" (ein Hit von Lady Gaga) gehabt":

Sounds like you had a Bad Romance. — IGN (@IGN) 15. Oktober 2019

Sogar Dictionary.com meldet sich mit der Definition von Fortnight zu Wort und merkt an, dass sie nicht zwei Wochen auf eine Antwort warten muss. (Fortnight, britisches Nomen, übersetzt: Ein Zeitraum von zwei Wochen):

The good news is it won't take us two weeks to answer. https://t.co/EWPU13kKP2 — Dictionary.com (@Dictionarycom) 15. Oktober 2019

Twitter Gaming sagt es wäre das ARTPOP (Lady Gagas drittes Studioalbum) der Video-Spiele:

It's the ARTPOP of video games. — Twitter Gaming (@TwitterGaming) 15. Oktober 2019

Ein Twitter-User verweist dann darauf, dass Lady Gaga wohl lieber Bayonetta spielt:

She prefers Bayonetta. A true queen. https://t.co/c40bRdb2zm — man (@SkyBlue_SD) 15. Oktober 2019

Schwer zu glauben, dass Lady Gaga noch nie zuvor vom allgegenwärtigen Phänomen Fortnite gehört hat. Vielleicht war das ja auch ein Promo-Move für eine neue Single oder ein neues Album, oder Lady Gaga streamt bald mit Ninja zusammen Fortnite wie Drake. Was denkt ihr über den Tweet? Schreibt es uns in die Kommentare!