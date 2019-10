Habt auch ihr euch schon mal gefragt, wie ihr in der "PlayStation 4"-Version von Ghost Recon: Breakpoint die "dasfdas”-Funktion auf eurem Controller findet? Ubisoft erklärt es euch im Steuerungsschema.

Der Share-Button scheint mit einer Geheimfunktion ausgestattet zu sein. Quelle: Jordan Stapleton via Twitter

Der Twitter-Nutzer Jordan Stapleton hat die geheime Funktion des Share-Buttons in der PS4-Version von Ghost Recon: Breakpoint aufgedeckt. Während ihr mit der Start-Taste das Bewaffnungs-Menü öffnet und mit der Betätigung des Touchpads die Kartenansicht aufruft, führt ihr mit dem Share-Button die "df sf dasasdffd dasfdas dfas sfasdf asdf sf dasf fasdf asdf sf dasf asdffddasfdas dfas sfasdf asdf sf dasf”-Funktion aus. Ist doch klar, oder?

Ghost Recon explaining what the Share Button does... or rather the state of the game pic.twitter.com/F8FvbL7f6L