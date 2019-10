Lady Gaga kennt angeblich Fortnite nicht und hat auf Twitter ihre Follower gefragt was Fortnite denn überhaupt sei. Ninja hatte dazu was zu sagen, Lady Gaga hat jetzt geantwortet. Ein Ende ist noch nicht in Sicht.

Fortnite - Kapitel 2 ist da

Nachdem Kapitel 2 in Fortnite vor kurzem seine Pforten geöffnet hat, hat Lady Gaga gefragt "Was ist Fortnight?" (inklusive falscher Schreibweise).

Ninja hat ihr geantwortet mit einer Anspielung auf ihren Song "Telephone".

Call me on the Telephone. I'll give you a Million Reasons to play. You and I. pic.twitter.com/dL6y6bJrrW — Ninja (@Ninja) 15. Oktober 2019

Das ist neu

Lady Gaga hat jetzt auf den Tweet von Ninja reagiert. Sie fragt ihn kurz "Wer bist du"?

. @Ninja who are you — Lady Gaga (@ladygaga) 16. Oktober 2019

Ninja kontert ganz cool, sie solle Drake fragen.

Auch der Twitch-Streamer und YouTuber Carson meldet sich zu Wort. Er kopiert Ninja kurzerhand in ein Foto von ihm selbst und sagt: "Er ist mein bester Freund."

Fortnite Pro-Spieler SypherPK sagt ihr dann noch: "Er ist Mr. Fortnite persönlich."

He’s mr Fortnite himself — LG SypherPK (@SypherPK) 16. Oktober 2019

An Antworten mangelt es Lady Gaga also nicht. Sie dürfte jetzt wissen was Fortnite ist und wer Ninja ist. Vielleicht entsteht ja wirklich eine Zusammenarbeit wie bei Drake. Was meint ihr? Wollt ihr Lady Gaga mit Ninja zusammen streamen sehen? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren!