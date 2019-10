Der Schrecken in Resident Evil 2 ist nicht länger der Tyrant Mr. X, es ist eine Gans - zumindest, wenn es nach dem Modder Alister geht. Doch seid gewarnt: Auch die schnatternde Gans ist imstande euch das virtuelle Licht auszuknipsen.

Vorsicht vor der Gans. Sie schnappt zu!

Der Star und Protagonist von Untitled Goose Game schlüpft in die Rolle des Tyrants Mr. X in Resident Evil 2. Ist euch Mister X zu unheimlich, könnt ihr ihn dank einer Mod von Alister womöglich bald durch den gefiederten Entenvogel ersetzen.

Resident Evil 2 | Gruselt euch im Launch-Trailer!

Noch ist die Arbeit an der Modifikation aber nicht vollendet, denn die Gans ist noch stumm. Später soll das menschengroße Federvieh auch noch Geräusche von sich geben und euch schnatternd durch Racoon City jagen - eine beunruhigende Vorstellung.

Wie ihr bei näherer Betrachtung der Gans feststellen werdet, trägt sie einen Hut. Es handelt sich dabei um die Kopfbedeckung von Mr. X, die nach Angaben des Modders auf Twitter auch in der finalen Version der Mod von der Gans getragen wird: "Und ja, sie behält den Fedora-Hut, weil er so schick ist".

Ist euch die Gans nicht unheimlich genug? Wie wär's denn stattdessen mit dem Horror-Clown Pennywise? Ein Modder hat bereits zuvor Mr. X durch den gruseligen Clown aus Stephen Kings Buchverfilmung via Mod ersetzt. Wenn euch das keine schlaflosen Nächte beschert, dann kann euch wohl nichts mehr erschrecken.

Das Remake von Resident Evil 2 wurde am 25. Januar 2019 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Der nahezu unverwüstliche Tyrant Mr. X hat seine Pflicht erfüllt. Es ist Zeit, dass eine Gans seine Aufgaben übernimmt! Was haltet ihr davon? Würdet ihr euch lieber von der Gans durch Racoon City jagen lassen oder soll es doch lieber Mr. X sein? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!