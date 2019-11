Einsamkeit, Antriebslosigkeit, Unzufriedenheit: Die Symptome einer Depression unterscheiden sich von Mensch zu Mensch. Sich mit anderen Betroffenen über die eigenen Erfahrungen auszutauschen, kann dabei heilsam sein und Trost spenden — und genau deswegen wollen sich depressive Spieler nun in der virtuellen Postapokalypse zusammenraufen.

Eigentlich ist die Welt von Fallout 76 ein trostloser Ort: Langwierige Questreihen, feindselige Ghule und plündernde Spieler durchstreifen die Ruinen einer längst verödeten Zivilisation. Und doch soll nun ausgerechnet dieser Schauplatz zum Treffpunkt für Spieler werden, die sich nach Austausch, Gemeinschaft oder einfach nur einer freundlichen Stimme im Headset-Lautsprecher sehnen.

“Ich bin für euch da!”

Initiator dieser virtuellen Gemeinschaft ist der Reddit-User TheLousyRaider, der im Subreddit von Fallout 76 von seiner Depression erzählt — und wie ihm Videospiele immer wieder dabei halfen, mit den Symptomen seiner psychischen Erkrankungen umzugehen:

“Als jemand, der seit langer Zeit unter Depressionen leidet, fand ich immer wieder in Videospielen eine Ablenkungen, die mich auf Trab hält, meinen Kopf ablenkt und mich ermutigt. Einfach wieder glücklich zu sein ist das, worum wir alle kämpfen, wenn wir unter einer Depression leiden. Niemand sollte das alleine durchstehen, wenn er oder sie das nicht will.”

Fallout 76: So gestaltet sich der Multiplayer!

Deswegen bietet der User nun seine Begleitung all jenen an, die in der Welt von Fallout 76 nach Zweisamkeit, Gemeinschaftsgefühl oder auch einfach nur einem offenen Ohr suchen:

“Wenn ihr ein Headset habt, super! Wenn nicht, auch voll okay! Wir können über alles sprechen, worüber ihr wollt. Wir können uns aber auch anschweigen. Ich kann euch dabei helfen, Herausforderungen zu schaffen oder Quests zu absolvieren. Ich bin da, damit ihr nicht alleine sein müsst, wenn ihr das nicht wollt.”

Wer das Angebot von TheLousyRaider annehmen möchte, soll ihm bei PSN eine Freundesanfrage stellen und in das Textfeld der Anfrage “not alone” (“nicht alleine”) schreiben.

Gemeinsame Raids ersetzen keine Therapie

Viele Reddit-User danken TheLousyRaider für sein Angebot, allerdings melden sich auch kritische Stimmen: Einige Spieler warnen Betroffene davor, die Symptome ihrer Depression in der virtuellen Welt ignorieren zu wollen und sich von den Belohnsystemen eines Rollenspiels wie Fallout 76 abhängig zu machen. Stattdessen sollten sie raus an die frische Luft, sich bewegen, Freunde treffen, aktiv sein.

Jedoch sind Ratschläge wie diese für Betroffene nicht immer so leicht umsetzbar: Menschen mit Depressionen sind immer wieder mit Antriebslosigkeit, fehlender Eigenmotivation und extremen inneren Widerständen konfrontiert, sich in einem sozialen Umfeld zu bewegen. Für sie können regelmäßige Online-Treffen genau der richtige Weg sein, sich wieder in den Alltag zurückzukämpfen.

Auch aus diesem Grund existieren eine Vielzahl von Online-Selbsthilfegruppen, die sich auf Discord organisieren und als virtueller Freundeskreis agiert. Ganz egal aber, ob ihr mit anderen Spielern gemeinsam die Postapokalypse von Fallout 76 durchstreift, oder ihr euch auf Discord zu gemeinsamen Filmabenden verabredet, gilt immer eine wichtige Faustregel: All das ersetzt keine Therapie, die im Gegensatz zu den Online-Aktivitäten tatsächlich Betroffenen in Aussicht stellen kann, sich dauerhaft und gesund mit der eigenen Erkrankungen auseinanderzusetzen und mit den unterschiedlichen Symptomen Leben zu lernen.

Du leidest an Depressionen oder sorgst dich um einen Menschen, der dir nahesteht? Die Nummer der Telefonseelsorge in Deutschland ist 0800 111 0 111. In dieser Übersicht sind bundesweite Anlaufstellen für Menschen mit Depressionen aufgeführt.