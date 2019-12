In World of Warcraft ist die Charaktererstellung eine der wichtigsten und auch interessantesten Prozeduren. Neben den Klassen, die ihr spielen wollt, müsst ihr ebenfalls ein Volk auswählen. Um euch die Auswahl etwas zu erleichtern, haben wir dieses Quiz erstellt, welches euch zeigt, welches Volk am besten zu eurer Persönlicheit passt. Viel Spaß!

Und, was ist bei euch rausgekommen? Seid ihr mit diesem Volk zufrieden? Findet ihr, das Ergebnis passt zu euch, oder seid ihr der Meinung, eine andere Rasse stünde euch besser zu Gesicht? In diesem Fall könnt ihr das Quiz ja noch einmal spielen, mi ein zwei anderen Antworten.