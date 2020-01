Spiele wie Until Dawn | Diese 9 Alternativen sind genauso gut

Ihr seid mit Until Dawn durch und sucht jetzt nach einem neuen, aber ähnlichen Horror-Spiel? Im Folgenden findet ihr 9 gute Spiele wie Until Dawn, die genauso auf schockierenden Horror und harte Entscheidungen setzen.

Wir empfehlen euch 9 gute Spiele wie Until Dawn, die euch genauso schockieren werden.

Spiele wie Until Dawn: 9 Spiele für den nächsten Albtraum

Eine Holzhütte, eine Teenager-Gruppe, ein Killer - Until Dawn ist ein fesselndes "Survial Horror"-Spiel, das viele Horror-Filme in den Schatten stellt. Aber was tun, wenn das Spiel durch ist, aber der Horror-Hunger immer noch nicht gestillt ist?

Um die Wartezeit bis Until Dawn 2 zu überbrücken, haben wir euch 9 gute Alternativen zu Until Dawn herausgesucht, die mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser sind. Wir hoffen, dass das passende Spiel für euch dabei ist.

Der interaktive Krimi: Heavy Rain

Worum geht's? In Heavy Rain schlüpft ihr in die Rollen eines Vaters, eines FBI-Agenten, einer Journalistin und eines Detektivs, um einen Serienkiller aufzuhalten. Ihr steuert jede Handlung und müsst jede Entscheidung selbst fällen.

Rätsel, Kämpfe, Zähneputzen. Besser als jeder Film, weil ihr selbst Regie führt und Hauptdarsteller seid. Mit dutzenden Enden und dutzenden Varianten besitzt Heavy Rain außerdem einen hohen Wiederspielwert. Wenn ihr Spiele wie Until Dawn sucht, solltet ihr euch diesen interaktiven Krimi unbedingt mal anschauen.

Jagt zu viert einen Serienkiller!

Alle Infos zum Spiel

• Release: 18. Februar 2010

• Plattformen: PC, PS4

• Ausführlicher Test: Grandioser Meilenstein voller Emotionen und Ideen

Könnte euch deshalb gefallen:

Wenn euch an Until Dawn vor allem die interaktive Geschichte überzeugt hat, dann erhaltet ihr mit Heavy Rain die Speerspitze des Genres. Obgleich es kein Horrorspiel ist, können eure Entscheidung dafür sorgen, dass all eure Charaktere ins Gras beißen. Die Darstellung ist nicht zimperlich und sorgt teilweise für mehr Unbehagen als die saftige Brutalität von Until Dawn. Der Entwickler – Quantic Dream – setzt seit jeher auf filmreife Inszenierung und harte Entscheidungen. Für mehr interaktive Abenteuer lohnt sich auch ein Blick in Quantic Dreams restliches Portfolio (Fahrenheit, Beyond - Two Souls, Detroit - Become Human).

Könnte euch deshalb nicht gefallen:

Weil es ein klassischer Teenie-Slasher ist, haften an Until Dawn etliche Klischees und – im positiven Sinne – eine kleine Portion Trash, die zur Unterhaltung beitragen. Deshalb bietet sich Until Dawn auch wunderbar für einen amüsanten Spieleabend mit Freunden an. Heavy Rain schlägt ernstere Töne an, in der z. B. die Verzweiflung des Vaters, der seinen Sohn sucht, auf das Gemüt des Spielers schlagen kann – Heavy Rain ist trist und beklemmend. Anders als in Until Dawn, wo jede Situation für Anspannung sorgt, müsst ihr in Heavy Rain auch mal den ruhigen Alltag nachspielen – das gefällt nicht jedem.

Heavy Rain kaufen: