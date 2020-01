Knapp 19 Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung kehrt der Taktik-Klassiker Commandos 2: Men Of Courage als HD-Neuauflage zurück. Wir haben uns das Remaster angesehen, das sind unsere Eindrücke.

Die frühen 2000er waren die Blütezeit des kurzlebigen Genres der Echtzeit-Taktik. Commandos, Desperados sowie einige heute fast vergessene Spiele wie Robin Hood – Die Legende von Sherwood begeisterten Kritiker und Spieler, wenige Jahre später war der Hype jedoch vorbei.

2016 konnte das in München von Mimimi Productions entwickelte Shadow Tactics: Blades of the Shogun das Genre jedoch erfolgreich aus dem Dornröschenschlaf erwecken. Mittlerweile arbeitet Mimimi Productions selbst an einem dritten Teil der Desperados-Serie und auch Commandos-Fans dürfen sich auf Nachschub freuen. Um die Wartezeit auf einen neuen Serienteil zu verkürzen, wurde jedoch zunächst Commandos 2: Men of Courage als HD-Remaster neu veröffentlicht. Aber war das wirklich nötig?

Commandos 2: Sie sieht das Remaster aus:

Das Gleiche in Hübsch

Die größte Stärke von Commandos 2: HD Remaster ist auch gleichzeitig die größte Schwäche: Inhaltlich bietet die Neuauflage genau das Gleiche wie das 2001 erschienene Original. Veteranen spielen also die exakt gleichen Level mit denselben Charakteren und finden auch die geheimen Fotobücher, mit denen sich Bonus-Missionen freischalten lassen, genau dort, wo sie auch vor 19 Jahren schon versteckt waren. Lediglich bei der Platzierung einiger Gegner lassen sich dezente Anpassungen wahrnehmen.

Neuerungen gibt es also ausschließlich bei der Technik. Auflösung, Texturengröße und Polygon-Anzahl wurden auf zeitgemäße Werte angepasst, die Animationen sind flüssiger und die Porträts der acht Commandos wurden neu modelliert.

Links das Original, rechts die HD-Version: Die grafischen Neuerungen vom Commandos 2 HD Remaster auf einen Blick.

Trotzdem fällt die Neuauflage sperriger aus als das Original: Statt auf einen kontextsensitiven Mauszeiger wie in Shadow Tactics setzt das HD Remaster auf die gleichen, unzähligen Hotkeys wie schon im Jahr 2001. Praktisch jede Taste auf der Tastatur hat eine Funktion, was einerseits für die Komplexität des Spiels spricht, andererseits für neue Spieler ohne Frage eine nicht geringe Einstiegshürde darstellt. Hier wäre viel mehr Zugänglichkeit möglich gewesen.

In einigen Belangen hinkt das Remaster dem Original sogar hinterher. Der Zoom ist momentan noch fehlerhaft, sodass ihr euch nie einen Überblick über die gesamte Karte verschaffen könnt. Das Hervorheben integrierbarer Objekte ignoriert gerne den einen oder anderen Schrank, und das Schnellspeichern und Schnellladen ist semi-optimal auf die Tastenkombinationen STRG-S und STRG-L gelegt und lässt sich im Menü nicht neu zuweisen. Der im Original enthaltene Multiplayer-Modus fehlt in der Neuauflage sogar komplett.

Meinung von Alexander Gehlsdorf