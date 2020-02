Beide Spiele verfügen über einen Multiplayer: In Pokémon ist er nur für bestimmte Inhalte verfügbar, in Temtem ist er Pflicht.

Multiplayer: Offline vs. Online

Taschenmonster zu jagen und zu trainieren würde nur halb so viel Spaß machen, wenn ihr es nur allein machen dürftet. Beide Spiele, sowohl Pokémon als auch Temtem, verfügen über einen Multiplayer - allerdings mit unterschiedlichen Ausprägungen.

Pokémon:

In Pokémon könnt ihr im Multiplayer gegeneinander kämpfen, tauschen und Raids zusammen bestreiten. Der Rest - das Erkunden der Welt - bleibt ein Singleplayer. Der Vorteil hierbei ist, dass Pokémon offline überall gespielt werden kann. Der Wechsel zwischen Online und Offline öffnet jedoch Hackern Tür und Tor, modifizierte Pokémon in das Spiel zu übertragen.

Temtem:

In Temtem ist der Multiplayer zwar Dauerpflicht, ermöglicht euch aber, alle Inhalte gemeinsam mit Freunden zu erleben - auch miteinander im Doppel gegen andere Bändiger anzutreten. Selbstverständlich könnt ihr auch die anderen Spieler ignorieren und die Geschichte allein verfolgen. Jedoch gibt es keine Handheld-Variante, um unterwegs offline spielen zu können. Alle Temtems werden auf dem Server von Entwickler Crema Games gespeichert und auf Cheats hin überprüft.

Kosten: Kaufbare DLCs vs. Service-Game

Beide Spiele haben einen generellen Kaufpreis - das neue Pokémon: Schwert und Schild kostet 49,00 Euro und Temtem im Early Access 30,99 Euro. Darüber hinaus solltet ihr aber folgendes beachten:

Pokémon:

Während für alle früheren Teile keine DLCs veröffentlicht worden sind, kündigte Nintendo Anfang des Jahres an, dass ein Erweiterungspass für Pokémon: Schwert und Schild erscheinen wird. Für zusätzliche 29,99 Euro erhalten die Käufer im Laufe des Jahres zwei zusätzliche Gebiete und jede Menge neue Pokémon. Auch wenn diese Inhalte nur für Käufer des Erweiterungspasses zugänglich sind, können Besitzer dort gefangene Pokémon auch mit Nicht-Besitzern tauschen.

Darüber hinaus können Pokémon-Spieler seit Anfang des Jahres ebenfalls den kostenpflichtigen Service Pokémon Home in Anspruch nehmen, um Pokémon online zu speichern, zu tauschen und in andere Editionen zu übertragen. Hierbei gibt es drei Zahlungsmodelle: 2,99 Euro pro Monat, 4,99 Euro für 90 Tage und 15,99 Euro im Jahr.

Temtem:

Für Temtem gibt es keine DLCs, das Spiel soll aber irgendwann Mikrotransaktionen anbieten - allerdings mit rein kosmetischen Inhalten. Darüber hinaus steht den Spielern alles zur Verfügung, sobald es veröffentlicht worden ist. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass der Kaufpreis des kommenden Hauptspiels gegenüber dem "Early Access"-Preis ansteigen wird.

Pokémon vs. Temtem: Alles auf einem Blick

Spiel Pokémon Temtem Monster 890 insgesamt (400 in Schwert & Schild) 61 bisher, 161 geplant Kampfmodi Generell 1 vs 1 + weitere Nur Doppelkämpfe Kampffaktoren Elemente + Zufall Schadenswerte + Synergien Spielwelt Abwechslungsreich und groß Nostalgisch und charmant Multiplayer Eingeschränkt, dafür auch offline spielbar Online-Pflicht, dafür alles gemeinsam spielbar Kosten Kaufpreis + DLC Kaufpreis (Early Access), optionale Mikrotransaktionen

Pokémon richtet sich an Spieler, die viele Taschenmonster fangen wollen, einen Singleplayer bevorzugen, im Kampf Nervenkitzel gerne genießen, ein fertiges Produkt haben wollen und am liebsten große Welten erkunden.

Temtem richtet sich an Spieler, die eine überschaubare Anzahl an Taschenmonstern haben wollen, gerne online mit anderen Spielern zusammen zocken, taktische Kämpfe wollen und nostalgisch veranlagte Welten mit vielen kleinen Geschichten mögen.

Wir hoffen, dass wir euch die Faszination hinter Pokémon und Temtem vermitteln konnten und ihr jetzt genau wisst, in welches Spiel ihr euch zukünftig stürzen möchtet. Was ist euch persönlich wichtig in einem Taschenmonster-Spiel? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.