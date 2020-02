Es hat sich über die Jahre zu einer regelrechten Kunstform entwickelt: Verschiedene Schauplätze in Minecraft oder ähnlichen Sandkasten-Spielen originalgetreu nachzubauen. Vor Kurzem hat uns eine "Die Sims 4"-Spielerin drei besonders schöne Exemplare zukommen lassen: Sie hat Orte aus The Witcher und Skyrim in Die Sims 4 nachgebaut.

Die Stadt Weißlauf: Sarina_Sims baute den Skyrim-Schauplatz in Die Sims 4 nach.

The Witcher & Skyrim - mit "Die Sims 4"-Möbeln nachgebaut

Erfahrene Rollenspieler werden die Ortschaften sofort wiedererkennen: Die märchenhafte Stadt Weißlauf aus The Elder Scrolls 5: Skyrim, das in der Natur verborgene Dörfchen Flusswald, genauso wie das berühmte Schloss und Ausbildungslager der Hexer, nämlich Kaer Morhen aus The Witcher 3: Wild Hunt. Sarina_Sims erstellt sie in Die Sims 4 - was ihr das Spiel nicht unbedingt leicht macht, da sie nur begrenzte Grundstücke verwenden kann und sich selbst die Bedingung stellt, alles mit Original-Möbeln aus Die Sims 4 zu bauen.

„Auch wenn das hieß, dass die altbekannten Stroh-Trainingspuppen in Kaer Morhen durch Wäschekörbe auf vertikalen Holzbalken ersetzt wurden, weil diese dem Original einfach am ähnlichsten waren. Wenn man nicht alles zur Verfügung hat, muss man eben improvisieren“, schrieb uns die "Die Sims 4"-Designerin auf Facebook.

Angefangen hat alles damit, als sie bei der Renovierungsplanung für ein Bauprojekt helfen sollte. Weil alle entsprechenden Programme zu teuer waren, griff sie zu Die Sims 4, das gerade heruntergesetzt war. Daraus entwickelte sich ein neues Hobby, aus dem mittlerweile 100 Grundstücke hervorgegangen sind, die sie auch in der "Die Sims 4"-Gallerie zum Download anbietet. Darüber hinaus präsentiert sie einzelne Entstehungsabläufe ihrer Bauwerke in Videos, wie beispielsweise diesem hier zu Flusswald:

„Am wichtigsten war es mir Bauprojekte zu machen, die eine Bedeutung für mich haben. Und so kam ich dazu Schauplätze aus Skyrim und The Witcher nachzubauen. Ich liebe diese Spiele einfach und habe beide schon mehrmals durchgespielt. „Skyrim ist für mich so die perfekte Möglichkeit, um zu entspannen, besonders nach einem stressigen Arbeitstag. Die Landschaft, die beruhigende Musik und das gesamte Feeling des Spiels hat nicht nur eine sehr entspannende Wirkung, sondern sind zugleich sehr inspirierend. Dasselbe gilt für das Meisterwerk The Witcher, ich habe alle 3 Teile durchgespielt und bin jedes Mal aufs Neue beeindruckt. Das Feeling in diesem Spiel ist atemberaubend, auch wieder von der Musik, über die Kulisse bis hin zu dieser Wahnsinns-Story“, erklärt Sarina_Sims.

In der unteren Bilderstrecke könnt ihr euch selbst von ihren Arbeiten in Die Sims 4 überzeugen. An den Nachbildungen arbeitete sie mehrere Wochen und hörte währenddessen am liebsten, um sich zu inspirieren, den Soundtrack aus der Vikings-Serie oder Musik von verschiedenen Mittelalterbands, unter anderem Percival, Corvus Corax, oder Cultus Ferox.

Als nächstes möchte sie sich wieder modernen Projekten widmen, aber für die Zeit danach hat sie ebenfalls schon Ideen, die sie in Die Sims 4 umsetzen möchte.

„Außerdem könnte ich mir auch gut vorstellen einen Ort aus dem Spiel Kingdom Come Deliverance nachzubauen, da ich auch dieses Spiel mit Begeisterung durchgespielt habe. Mögliche Orte wären Skalitz, Rattay oder vielleicht sogar Pribyslavitz, die mich sehr interessieren würden“, erzählte sie. Wir bedanken uns für die Gelegenheit, ihre Werke ausstellen zu dürfen, und wünschen ihr frohes Schaffen bei allen weiteren Projekten. Wir sind sehr gespannt!