Gewinnt Dreams mit einem Lanyard und einem Skizzierbuch

Nach unserem ausführlichen Test seid ihr sicher schon ganz wild darauf, Dreams mal selbst auszuprobieren. Einem von euch können wir diesen Wunsch erfüllen, denn Sony stellt uns ein Exemplar zur Verlosung zur Verfügung!

Dieses Video zu Dreams schon gesehen?

Alles, was ihr dafür tun müsst, lautet wie folgt:

Beschreibt uns in drei bis fünf Worten, was ihr in Dreams gerne erschaffen würdet!

Schickt uns eure Vorstellung an die Adresse aktion@spieletipps.de mit dem Kennwort DREAMS in der Betreffzeile.

WICHTIG: Teilt uns bitte unbedingt euren vollen Namen und eure Postanschrift mit, ansonsten können wir euch den Gewinn nicht zustellen. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Montag, der 24. Februar 2020 um 12 Uhr mittags.

Der Gewinner wird unter allen richtigen Einsendungen ausgelost und bis spätestens 25. Februar 2020 per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert hast. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht.

Nun legt aber los! Lasst uns an euren Träumen teilhaben! Wir wünschen euch viel Glück und viel Spaß bei der Teilnahme!