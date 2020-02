In Videospielen, vor allem den vielen Rollenspielen, gibt es einige Berufe die ihr ausüben könnt. Sei es ein Schmied, ein Jäger oder auch eine Ritterin - ihr könnt in diesen Games viele Rollen einnehmen und so euer virtuelles Leben bestreiten. In diesem Personality-Quiz stellen wir euch sieben Fragen und verraten euch danach, welchen dieser Berufe ihr am besten ausüben solltet. Viel Spaß.

Welcher Beruf ist denn bei euch rausgekommen? Seid ihr ein Ritter, eine Ladenbesitzerin oder vielleicht sogar der Narr? Und natürlich: Findet ihr, dass wir wir euch richtig eingeschätzt haben? Schreibt uns euer Ergebnis doch in die Kommentare, wir sind gespannt.