Spielprinzip

Von seinen Grundsätzen her bleibt Nioh 2 aber der im ersten Teil vorgegebenen Richtung treu und spielt sich sehr ähnlich. Ihr kämpft euch durch die verschiedenen Missionen, sammelt immer neuen Loot und verbessert eure Fähigkeiten. Dabei bleiben die einzelnen Kämpfe, sofern ihr nicht überlevelt seid, immer sehr fordernd und verlangen eine Menge Konzentration.

Das Kampfsystem in Nioh 2 ist echt klasse! Das Spiel hat die drei Kampfhaltungen aus dem Vorgänger übernommen und noch ein wenig an deren Balance gefeilt. In jeder Haltung kämpft es sich anders. In der hohen Haltung teilt ihr zwar viel Schaden aus, verbraucht aber auch eine Menge Ausdauer (Ki), während in der mittleren und der niedrigen Haltung sowohl der generierte Schaden als auch der Energie-Verbrauch nicht ganz so hoch ausfallen, ihr euch dafür aber mehr auf das Blocken, beziehungsweise das Ausweichen fokussiert.

Dieses Video zeigt euch mehr in puncto Gameplay.

Die verschiedenen Kampfhaltungen, zwischen denen ihr während des Kampfes immer wechseln könnt und dies auch öfters tun solltet, bieten allein schon ein hohes Maß an taktischer Finesse, mit der ihr arbeiten könnt. Eure Ninjutsu-Skills, sowie die nach und nach erlangten Yokai-Fähigkeiten weiten den taktischen Aspekt des Spiels noch zusätzlich aus, wobei ihr für jeden Gegner eure eigene Erfolgsformel kreieren könnt.

Jeder Boss und jeder Yokai ist anders. Alle bringen ein eigenes Move-Set und ihre eigenen besonderen Fähigkeiten mit sich, die es zu studieren gilt, um diese am Ende sogar zu eurem Vorteil zu nutzen. Dabei ist es stets ratsam die Umwelt, also Hindernisse oder weitere Faktoren, im Blick zu behalten und auch auszunutzen.

Um gegen die verschiedenen Bosse bestehen zu können, ist es wichtig, dass ihr zwischen den Kampfhaltungen wechselt.

Obwohl vor allem die Bosskämpfe bockschwer sind und ihr im Spiel sehr oft sterben werdet, bleibt die Motivation doch immer bestehen. Der Spieler weiß stets selbst, was er gerade falsch gemacht hat und lernt daraus. Generell gilt in Nioh 2 die alte Lehrer-Weisheit: "Wiederholung ist die Mutter der Didaktik!" Auch wenn ihr mal mehrmals hintereinander das Zeitliche segnet, liegt es vermutlich daran, dass ihr unvorsichtig wart oder eure Konzentration habt abschweifen lassen. Es stellt sich eigentlich nie das Gefühl ein, dass Spiel wäre unfair.

Auch in puncto Umfang geizt das Spiel nicht. Die zu erwartene Spielzeit, je nachdem, wie ihr selbst das Spiel angehet, liegt zwischen 70 und 80 Stunden, wobei euch durchaus viel Content geboten wird. Auch wurde angekündigt, dass es aller Voraussicht nach drei DLCs geben wird, die alle neue Charaktere, Orte und Gameplay-Elemente mit sich bringen werden. Ihr dürft also gespannt sein.

Atmosphäre

Das Spiel weiß nicht nur hinsichtlich der Gestaltung seiner verschiedenen Yokai zu punkten, auch das Level-Design macht immer etwas her. Eure Missionen finden an verschiedenen Orten zu verschiedenen Tageszeiten und Witterungsbedingungen statt. Dabei habt ihr es stets mit einer unterschiedlichen Topographie und einer anderen Umwelt zu tun, sodass keine Region der anderen gleicht.

Wie eingangs schon erwähnt, steuern vor allem auch die unterschiedlichen Yokai mit ihren individuellen Gestaltungen und Fähigkeiten ihren Teil zur gelungenen Atmosphäre des Spiels bei. Ihr habt tatsächlich das Gefühl, dass ihr euch in den Tiefen der reichhaltigen japanischen Mythologie wiederfindet. Dieser Aspekt erinnert zuweilen an einen Ghibli-Film, nur dass ihr euch hierbei in einem gruseligen Fiebertraum befindet.

Neben der Gestaltung der Monster, wurde auch viel Liebe in die Umwelt und die Inszenierung der Landschaften und der Natur investiert.

Trotz der auftretenden Horror-Elemente in Nioh 2 wirkt das Spiel dennoch etwas optimistischer und unterm Strich auch schöner als noch der erste Teil. Die Kontraste wurden wieder etwas hochgeschraubt, sodass das Spiel nicht mehr ganz so farblos und trist wirkt. Auch die tolle Musik trägt ihren Teil zur großartigen Atmosphäre bei.

Hier meandern die Klänge zwischen sanftem Violinenspiel, klassischer japanischer Musik mit den landestypischen Instrumenten und großem Orchester, welches teils melodisch aufspielt, teils eine Kakophonie an Klängen erzeugt, die an die musikalische Untermalung älterer Fantasy-Filme à la Conan erinnern.

Meinung von Ove Frank