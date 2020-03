Animal Crossing: New Horizons ist in aller Munde. Aber wie gut kennt ihr euch mit dem Franchise aus? Nehmt an unserem ultimativen Meister-Quiz teil, um herauszufinden, ob ihr ein Neuling seid oder das Zeug zum Inselleiter habt.

Packt eure Steinschleuder, Angel und Gießkanne ein, denn es ist Zeit, euer Wissen zu Animal Crossing zu testen. Unser Experte hat 6 ultimative Fragen für euch. Seid ihr bereit? Dann los!

Und, wie viele Fragen konntet ihr richtig beantworten? 2, 4 oder alle 6? Oder drehen wir den Spieß um: Habt ihr Fragen für uns, von denen ihr denkt, dass wir sie unmöglich beantworten könnten? Dann gerne her damit! Wir sind gespannt.