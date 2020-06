Exklusive Preview-Karte zum Hauptset 2021 | Magic the Gathering

Alle drei Monate erscheint ein weiteres Set für Magic the Gathering Arena, vollgepackt mit hunderten Karten, viele davon brandneu. Eine dieser Karten aus dem Hauptset 2021 dürfen wir euch heute exklusiv vorstellen.

Im Mittelpunkt des Hauptsets 2021 steht Planeswalker Teferi.

Das erwartet euch im Hauptset 2021

Die meisten Sets in Magic the Gathering erzählen eine Geschichte. So stellte etwa das 2019 erschienen Set War of the Spark den Kampf der Planeswalker gegen den Drachenältesten Nicol Bolas in den Mittelpunkt, ein Konflikt der sich über Jahre zugespitzt hat und im Tod einer ganzen Reihe populärerer Charaktere endete.

Die Hauptsets hingegen, die jedes Jahr im Sommer erscheinen, verfolgen ein anderes Ziel. Statt neuer Mechaniken steht hier Altbekanntes im Vordergrund. Keine Experimente, sondern Besinnung auf die zentralen Stärken des Sammelkartenspiels. Die Schaufenster-Version dessen, was Magic the Gathering seit über 25 Jahren repräsentiert.

Das macht die Partien des Hauptsets für Veteranen zwar keineswegs anspruchslos, dennoch sind die Voraussetzungen insbesondere für jene Spieler günstig, die mit Magic the Gathering bisher noch gar nicht in Berührung gekommen sind oder eine längere Pause eingelegt haben.

Principal Product Designer Mark Heggen erklärte uns im Interview: "Unser Ziel für das Hauptset 2021 war es, sowohl neue Spieler als auch bestehende Fans, die bereits seit Jahren spielen, wilkommen zu heißen. Das Set steckt voller mächtiger und spannender Karten und es macht eine Menge Spaß diese zu wirken, damit erreichen wir also beide Ziele. Ein Set soll nur der Koplexität wegen komplex sein, dennoch haben wir bewusst eine Reihe von besonders mächtigen Karten mit in das Set aufgenommen, auch wenn neue neue Spieler unter Umstönden ein wenig Unterstützung benötigen um zu verstehen, wie genau die Karte funktioniert.

Exklusive Preview-Karte: Luftige Verweigerung

Eine dieser Karten trägt den Namen Luftige Verweigerung und tut genau das, was blaue Karten am besten können: Gegnerische Zaubersprüche neutralisieren.

MTG Core Set 2021 / Luftige Verweigerung / Lofty Denial.

Die Karte erlaubt es euch, eurem Gegner einen Strich durch die Rechnung zu machen, da dieser ein zusätzliches Mana bezahlen muss, um den gewünschten Spruch zu wirken. Solltet ihr allerdings eine fliegende Kreatur kontrollieren - was den meisten blauen Decks nicht schwer fallen wird - erhöht sich der Preis auf ganze vier Mana. Ein Preis, den nur die allerwenigsten Decks zahlen können.

Noch besser wird die Karte dadurch, dass ihr einen beliebigen Zauberspruch neutralisieren könnt und eure Karte nicht davon eingeschränkt wird, ob es sich beim gegnerischen Zauber um eine Kreautur oder Nicht-Kreature handelt. Das erlaubr maximale Flexibiliät.

Selbst ausprobieren könnt ihr Luftige Verweigerung und die über 200 weiteren Karten, die im Hauptset 2021 enthalten sind ab dem 25. Juni 2020, dann erscheint das neue Set für MTG Arena. Die ersten physischen Karten könnt ihr euch bereits einen Tag später, am 26. Juni 2020 sichern, indem ihr beim Spieleladen eures vertrauens ein PreRelease Kit erwerbt.