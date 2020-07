Von Mario bis Kirby, von Wario bis Ganondorf - das Nintendo-Universum steckt voller wundervoller und kurioser Charaktere. Aber habt ihr euch schon mal gefragt, welcher Nintendo-Charakter euch davon am meisten repräsentiert? Nein? Dann werdet ihr es spätestens nach unserem Quiz wissen!

Mario, Link oder doch eher Peach? Findet heraus, welcher von sechs Nintendo-Charakteren ihr seid, indem ihr sieben entscheidende Fragen von unserem Nintendo-Experten beantwortet. Wer weiß, vielleicht wird das Ergebnis total logisch oder komplett überraschend für euch sein.

Und, welcher Nintendo-Charakter seid ihr in Wahrheit? Seid ihr von dem Ergebnis überrascht oder wusstet ihr immer schon, seitdem ihr das erste Mal einen Game Boy in die Hand genommen habt, dass ihr Ganondorf seid? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Getty Images-Quellen:

Freunde: Ridofranz, Opa: Diamond Dogs, Party: Alessandro Biascioli, Restaurant: AsiaVision, Hund: gollykim, Schwertkampf: ImagineGolf, Spinne: BoValentino