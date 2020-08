Exotische Orte, durchgedrehte Bösewichte, explosive Action - die "Far Cry"-Reihe ist eine Shooter-Marke für sich. Aber kennt ihr euch mit ihren Geheimnissen genauso gut wie mit den Waffen aus? Dann beweist es in unserem Quiz!

Von Far Cry bis Far Cry New Dawn - um euer "Far Cry"-Wissen zu testen, haben wir uns acht schwere Fragen überlegt, die nur echte Hardcore-Fans beantworten können. Seid ihr dem gewachsen? Dann findet es in unserem Quiz heraus!

Durch die „Far Cry“-Reihe schießen sich die Spieler jetzt schon seit 15 Jahren. Dabei wurden nicht nur zahlreiche Lager eingenommen, kriminelle Bosse gestürzt und ganze Zoos an Tieren erlegt, im Laufe der Teile durften auch viele malerische Schauplätze bereist und dutzende vergessene Kulturen wiedererweckt werden.