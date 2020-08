Das Jahr 2020 hat Fall Guys gebraucht - und Fall Guys vermutlich auch das Jahr 2020. Die "Battle Royale"-Show ist seit Kurzem draußen und immer mehr Spieler haben Lust, in dutzenden Modi zu verlieren. Auch die Redaktionen von GIGA GAMES und spieletipps.de hatten ihren "Spaß" mit dem Spiel - Wir haben vier Redakteure befragt, wie sie Fall Guys verändert hat.

Fall Guys: Eins ist klar - Die anderen Spieler müssen scheitern.

Fall Guys: Ultimate Knockout ist aktuell kostenlos für "PS Plus"-Besitzer.

1 Monat "PS Plus"-Mitgliedschaft auf Amazon ansehen

In Fall Guys müssen die Spieler nicht länger bei der Kult-Show Takeshis Castle zusehen, jetzt dürfen sie selbst mitspielen. Die "Battle Royale"-Show mit den Bertie Botts Bohnen in allen Geschmacksrichtungen ist zurzeit der letzte Schrei - und kein Gamer entkommt ihr auf Twitch, YouTube, Social Media oder bei den Games-Magazinen.

Wir haben vier Redakteure in Fall Guys geworfen und nach zwei Wochen Spielzeit wieder rausgeholt. Davor waren sie unschuldige, etwas verpeilte Menschen und jetzt sind sie richtige Killerbohnen. Wir haben ihnen die wichtigsten Fragen gestellt.

Es kann nur eine Gewinner-Bohne geben!

Fall Guys: Das beste Outfit zum Sieg - und welches fehlt noch?

Das Wichtigste zuerst in Fall Guys: Was möchtet ihr auf der Siegertribüne tragen - wenn ihr es denn so weit schaffen solltet? Hinter jeder Bohne steckt ein Gesicht, eine Geschichte. Möchte man als furchteinflößend, süß oder verrückt gelten? Fall Guys bietet ein großes Kompendium an Individualität. Das sind die Bohnengesichter unserer Redakteure.

Michael: „Das Pommes-Outfit. Alle wollen es haben und werden davon abgelenkt. Welches fehlt? Ich sage nur: Atombombe.“

Jasmin: „Feen-Einhorn mit TüTü. Und ich will unbedingt eine Robbe spielen.“

Martin: „Dino. Wovon es noch mehr geben sollte.“

Nathan: „Bubblegum-Farben, weißer Taubenkopf, Aquarium Bottom (Hab ich selbst noch nicht). Und es sollte auf jeden Fall noch Katzen geben.“

Wenn schon gewinnen, dann mit Stil. Die anderen Spieler sollen schließlich das Outfit beim nächsten Mal wiedererkennen.

Fall Guys: Lieblingsmodus und Hassmodus - und welcher fehlt noch?

Wie auch im Leben, habt ihr keinen Einfluss darauf, welcher Modus kommt. Jeder Modus fordert ein Talent - und wenn es nur das Talent ist, als vorletzter ins Ziel zu gehen. Fall Guys enthält bisher nur 25 Modi, aber man betet jedes Mal, dass jener Modus kommt und dass jener nicht kommt. In diesen Modi performen unsere Redakteure, in den anderen unterzeichnen sie ihre Testamente und bei ihren Wunsch-Modi wissen sie es noch nicht.

Michael: „Lieblingsmodus: Ganz klar, Hexenwerk. Der einzige Modus, den ich rocken kann. Und Hassmodi: Zehenspitzen, Perfektes Paar und alle Teamaufgaben. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir einen Schlachtmodus wünschen.“

Jasmin: „Lieblingsmodus: Sprungclub. Hassmodus: Zehenspitzen. Wunschmodus: Eine riesige Rutsche, bei der man Sachen ausweichen muss.“

Martin: „Lieblingsmodus: Wippen. Hassmodus: Fußball. Ich wünsche mir eine Art Labyrinth.“

Nathan: „Sturz-Ball ist mein Favorit. Perfektes Paar mein Feind, er eliminiert zu wenig Spieler. Welchen Modus es unbedingt geben sollte? Einen weiteren Modus aus einer Mischung Rennen und Survival, wie Schleimkraxler.“

Im Modus Eiergerangel geht es weniger darum, Eier zu sammeln, sondern den anderen Eier zu stehlen.

Fall Guys: Tiefere Psychologie: Wem kannst du trauen? Wem nicht?

Die größten Feinde in Fall Guys sind nicht die Hindernisse, die Rutschen, die Bälle, der funkige Soundtrack oder die Engine, sondern die anderen Mitspieler. Aber mit welcher Bohne könntet ihr euch im Zweifelsfall eine Wippe teilen und welche müsst ihr sofort über den Rand schubsen? Klar, es sind nur Bauchgefühle, aber sie können über Sieg und Niederlage entscheiden. Das haben unsere Redakteure gelernt:

Michael: „Du kannst niemandem trauen, vor allem nicht Team Gelb. Und allen, die ebenfalls dein Outfit tragen.“

Jasmin: „Einhörner vor! Die Burger, Pommes und Milchshakes sind böse, weil man dann immer Hunger bekommt!“

Martin: „Generell könnt ihr allen trauen, außer Spielern, die beim Memory schubsen.“

Nathan: „Tauben sind die coolsten, Wölfe die Ausgeburten der Hölle.“

Genießt immer erst die Aussicht, bevor ihr die Ziellinie überschreitet. Und schaut auf den Weg zurück, den andere noch bewältigen müssen.

Fall Guys: Welche Lehre zieht ihr aus dem Spiel?

Kommen wir zum Schluss zu dem, was euch Fall Guys über das Leben dort draußen beibringt. Hier geht es schließlich nicht nur um bunte Bohnen und lustige Spielchen - irgendwo ist Fall Guys auch eine Metapher über das Leben an sich. Wir haben unsere vier Redakteure nach zwei Wochen Spielzeit gefragt, wie Fall Guys ihr Leben verändert hat. Das kam dabei raus:

Michael: „Egal, wie sehr ich mich anstrenge, es kann immer noch eine Taube vorbeikommen, die mir alles versaut.“

Jasmin: „Bleibt ruhig und konzentriert, egal wie wuselig es wird.“

Martin: „Nicht gegen Wände laufen, wenn du nicht weißt, ob sie nachgeben.“

Nathan: „Lernt. Wie. Wippen. Funktionieren.“

Fall Guys erschien am 4. August 2020 für PC und PlayStation 4. In der Survival-Show müsst ihr gegen dutzende andere Bohnen in vielen verschiedenen Modi kämpfen. Wir haben vier Redakteure in Fall Guys hineingeworfen und vier Killerbohnen zurückerhalten. Drei von ihnen haben jetzt eine Abneigung gegen gelbe Farbe.