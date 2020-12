Das ultimative Cheater-Quiz: Von Rosebud bis unendlich Munition - wie gut kennt ihr euch mit Cheats aus? Beantwortet sieben schwere Fragen und findet es heraus.

Auch wenn Cheats heute aus der Mode gekommen sind und kaum noch Spiele diese enthalten, gab es eine Zeit, in der es lustig war, sich viel Geld in Die Sims zu erschummeln oder allerhand Chaos in GTA anzustellen.

Reist mit uns zurück in diese Zeit und findet heraus, ob ihr ein Cheat-Meister seid. Dazu müsst ihr die folgenden sieben Hardcore-Fragen beantworten. Und das versteht sich von selbst: Schummeln verboten!

Und, wie habt ihr euch geschlagen? Seid ihr ein Cheat-Meister oder würdet ihr in den dunkelsten Cheaterkreisen nicht lange überstehen? Auch wenn Cheaten heute im Multiplayer ein No-Go ist, hatte es in Singleplayer-Spielen seinen Charme. Ach, gute alte Cheat-Zeit.