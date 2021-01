Die Reihe von The Legend of Zelda besitzt Kultstatus. Wie gut kennt ihr die Spiele?

Die Abenteuer von Link sind aus dem Videospiele-Kosmus einfach nicht wegzudenken. Seit Jahrzehnten geht ihr mit dem tapferen Helden auf Abenteuer und entdeckt unendliche Geheimnisse. Doch wie gut kennt ihr die Kult-Figur und die dazugehörigen Spiele wirklich? Stellt euch unserem umfangreichen Zelda-Quiz und beweist euer Wissen zu den Nintendo-Klassikern!

Seid ihr wahre Zelda-Fans?

Die "The Legend of Zelda"-Reihe umfasst mittlerweile über 19 Spiele und erscheint seit mehr als 30 Jahren auf den unterschiedlichsten Systemen von Nintendo. Zuletzt hatte Link seine Auftritte in dem Ableger Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung und natürlich in dem unvergesslichen und besonders beliebten The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf der Switch.

Wir haben für euch ein kniffliges Quiz vorbereitet, in dem ihr euch ganzen zehn Fragen stellen müsst. Seid ihr wahre Kenner der Zelda-Reihe und könnt alle richtig beantworten? Findet es jetzt heraus:

