The Purge ist eine Horrorfilm-Reihe, die große Beliebtheit genießt. Die Ausgangslage rund um den mörderischen Feiertag bietet zwar genug Stoff für ein Videospiel, aber bisher hat sich noch kein Entwickler an die heikle Materie herangetraut. Aber wären wir auch bereit für diesen Amoksimulator, und könnten wir auch eine Lehre daraus ziehen? Das haben wir einen Psychologen gefragt.

Fortnite, GTA Online, Dead by Daylight - auch wenn verschiedene Videospiele längst Parallelen zu The Purge aufweisen, bleibt das Prinzip der Gamingwelt fern. Wieso?

Im Jahr 2013 stellte der Horrorfilm The Purge: Die Säuberung ein dystopisches Szenario vor: In den USA wurde ein blutrünstiger Feiertag eingeführt, um die Kriminalitätsraten und Arbeitslosenzahlen zu senken. Allen Bürgern ist es an diesem Tag gestattet, für zwölf Stunden jegliche Verbrechen auszuüben, ohne dafür Sanktionen fürchten zu müssen. Die Handlung verfolgt das Einzelschicksal einer Familie, die sich in einem Haus verbarrikadiert und eine Person vor einer tobenden Meute rettet, die sich dann langsam einen Weg nach drinnen bahnt. Es folgten zwei weitere Filme und eine Serie.

Trotz des interessanten und satirischen Szenarios gibt es bis heute noch keine Videospielumsetzung zu The Purge, auch wenn das "Battle Royale"-Spiel Fortnite und der Gangster-Multiplayer GTA Online sehr ähnliche Gameplay-Konzepte verwenden. Mit der Aufteilung der Killer- und Überlebenden-Gruppe aus Dead by Daylight wäre der naheliegendste Aufbau eines "The Purge"-Spiels schnell gefunden: Hierbei könnten die Spieler entweder den Feiertag ablehnen und sich in ihren Häusern vor den anderen Bürgern verschanzen oder aktiv an der "Säuberung" teilnehmen.

Aber wäre das nur ein reiner Amoksimulator zur Unterhaltung oder vielleicht auch eine Simulation, aus der wir eine differenzierte gewaltkritsche Lektion mitnehmen könnten? Wir haben den Psychologen Dr. Benjamin Strobel gefragt, ob wir wirklich ein "The Purge"-Videospiel brauchen und ob es in gewisser Weise auch eine Bereicherung für die Gamingwelt sein könnte.

Dr. Benjamin Strobel: „Ich denke, digitale Spiele sind nie reine Unterhaltungsprodukte. In einem Werk drücken sich immer die Ideen, Werte und Haltungen ihrer Schöpfer'innen aus. Damit sind Games, wie andere Medien, auch immer ein Spiegel ihrer Gesellschaft und ihrer Zeit. Was für Werte und Haltungen ein Spiel rüberbringt, hängt natürlich vom konkreten Werk ab.

Bei The Purge kann man auf die Vorlage schauen: Was für ein Menschenbild steckt dahinter? Was für ein Glaube an unsere Gesellschaft wird kommuniziert? Wie vielen Geschichten, die von apokalyptischen Zuständen handeln, liegt auch The Purge die Annahme zugrunde, dass der Mensch aggressiv und selbstsüchtig ist. Da werden Geschichten von Verrat und Täuschung erzählt. Ein Überlebender, der an die Tür klopft und um Hilfe bittet, entpuppt sich als Feind und missbraucht das Vertrauen der Gutmütigen.

Das ist aber nicht nur Fiktion, sondern hat auch etwas mit dem Blick auf unsere Gesellschaft zu tun. Hinter diesem Beispiel steckt ein Narrativ, das man beispielsweise im Zusammenhang mit Geflüchteten in der echten Welt wiederfindet: Anstatt sie als Hilfsbedürftige anzusehen, gibt es Geschichten von marodierenden Horden, die als Gefahr oder als Schmarotzer dargestellt werden. Wie in The Purge wollen diese Menschen uns angeblich nur ausnehmen und sich Ressourcen erschleichen, so das menschenfeindliche Narrativ.

Es geht also nicht nur um die Frage, wie wir mit Gewalt umgehen, sondern auch welches Menschenbild wir haben und ob wir an unsere Gesellschaft glauben. Ein Stück weit ist The Purge die Geschichte eines Gesellschaftssystems, das gescheitert ist, weil es zu einer so drastischen Lösung greifen muss. Aber das ist nicht irgendeine Gesellschaft, sondern ein Spiegelbild unserer eigenen. Wenn wir The Purge für plausibel halten, sind wir womöglich auch bereit, unsere eigene Gesellschaft als scheiternd zu begreifen. Das kann Nährboden für demokratiefeindliches Gedankengut sein, wie wir es gerade bei Bewegungen wie den Querdenkern und ähnlichen beobachten können. Es hält uns vielleicht auch davon ab, konstruktive Lösungen zu suchen. Wie könnten wir Problemen von Kriminalität und Arbeitslosigkeit besser begegnen?“