GTA 6, RDR 3 oder Bully 2? Welches Spiel bringt Rockstar als nächstes?

Rockstar – die Softwareschmiede für beliebte Klassiker und echte Dauerbrenner. Nach Red Dead Redemption 2 ist noch offen, welches Projekt das Studio als nächstes angeht. Rockstar hüllt sich in Schweigen. Nun seid ihr gefragt!

Glaubt ihr, dass Rockstar aktuell an GTA 6 arbeitet? Oder belebt das Unternehmen mit Bully 2 oder Max Payne 4 ein älteres Franchise wieder?

In unserer Umfrage geht es darum, welchen neuen Spiele-Release ihr für am wahrscheinlichsten haltet und welche Fortsetzung ihr euch am meisten wünscht. In einem weiteren Artikel werden wir die Umfrage dann auswerten und euch die Ergebnisse vorstellen. Stimmt also jetzt ab!